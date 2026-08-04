Hà Tĩnh đồng loạt xét nghiệm ma túy cho hơn 5.000 cán bộ, công nhân Dự án Tổ hợp Vũng Áng

Từ ngày 3 - 8/8/2026, Công an phường Vũng Áng triển khai đợt xét nghiệm chất ma tuý trong cơ thể đối với cán bộ, công nhân đang làm việc tại Dự án Tổ hợp Vũng Áng - Hà Tĩnh của Công ty Cổ phần Vinhomes.

Hoạt động nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng trái phép chất ma tuý trong lực lượng lao động tại các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Hơn 5.000 Cán bộ, công nhân được xét nghiệm.



Theo kế hoạch, trong thời gian 5 ngày, lực lượng Công an sẽ tiến hành xét nghiệm đối với khoảng 5.000 - 5.500 cán bộ, công nhân.

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Đây là đợt kiểm tra có quy mô lớn, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện các trường hợp sử dụng trái phép chất ma tuý, góp phần bảo đảm môi trường lao động an toàn, lành mạnh, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững của các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp.



Thông qua đợt kiểm tra, Công an phường Vũng Áng tiếp tục tăng cường phối hợp với doanh nghiệp trong công tác quản lý người lao động, xây dựng môi trường làm việc “Không ma tuý”, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng.

Tác giả: Nguyễn Gia Hân

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn