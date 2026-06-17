Hà Tĩnh điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở rộng quy mô Khu kinh tế Vũng Áng từ 22.781 ha lên khoảng 72.998 ha.

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Theo cơ quan ban hành, việc điều chỉnh nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong giai đoạn mới.

Theo đó, nhiều chỉ tiêu phát triển chủ yếu được điều chỉnh, bổ sung bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10% trở lên, GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 180 - 185 triệu đồng, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt 20%, chỉ số phát triển con người đạt khoảng 0,76 và tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 1,5%/năm trở lên.

Quy hoạch bổ sung 5 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến nâng cao hiệu lực quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, cơ cấu lại mô hình tăng trưởng, phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, an sinh xã hội, đẩy mạnh hợp tác, hội nhập gắn với quốc phòng, an ninh và 3 khâu đột phá chiến lược gồm chuyển đổi số toàn diện, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Về không gian phát triển, địa phương điều chỉnh thành 5 vùng kinh tế gồm vùng kinh tế trung tâm, vùng kinh tế phía Bắc, vùng kinh tế động lực tăng trưởng phía Nam, vùng kinh tế sinh thái - nông nghiệp - lâm nghiệp bền vững, vùng kinh tế biển tổng hợp và bảo tồn sinh thái biển.

Quy hoạch cũng điều chỉnh, xác lập 4 hành lang kinh tế gồm hành lang động lực ven biển, hành lang kinh tế Đông - Tây, hành lang sinh thái và hành lang liên kết biên giới phía Nam.

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Đối với các nhóm ngành kinh tế trọng tâm và động lực tăng trưởng, tỉnh điều chỉnh, bổ sung các nhóm ngành chủ lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của tỉnh, nhóm ngành có tiềm năng, lợi thế phát triển, nhóm ngành mới tạo động lực tăng trưởng dài hạn và nhóm ngành dịch vụ hỗ trợ, liên kết chuỗi giá trị, trong đó đáng chú ý là định hướng phát triển Trung tâm công nghiệp - năng lượng sinh thái tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Hệ thống đô thị được điều chỉnh với 3 vùng đô thị chiến lược và 4 trục phát triển, hướng đến năm 2030 toàn tỉnh có 15 đô thị và 1 đô thị mới, bao gồm 2 đô thị loại II.

Về khu chức năng, thay đổi đáng chú ý là mở rộng quy mô Khu kinh tế Vũng Áng từ 22.781 ha lên khoảng 72.998 ha, đồng thời nghiên cứu thành lập khu kinh tế tự do, khu thương mại tự do Vũng Áng và khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bolikhămxay khi đủ điều kiện.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được bổ sung các nội dung nghiên cứu tuyến cao tốc kết nối Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, quy hoạch cảng hàng không tiềm năng tại các xã Yên Hòa và Thiên Cầm, cập nhật hệ thống điện lực theo quy hoạch quốc gia và đề xuất nhà máy điện rác công suất 15 - 30 MW.

Ngoài ra, nghị quyết còn bổ sung định hướng phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, văn hóa, xây dựng trung tâm dữ liệu nhân tạo quốc tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tại vị trí mới, điều chỉnh định hướng sử dụng đất, khai thác khoáng sản, phát triển các khu xử lý chất thải và hoàn thiện các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch phù hợp với bối cảnh phát triển mới.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: doanhnhan.congly.vn