Hà Tĩnh điều chỉnh quy hoạch: Nghiên cứu 2 sân bay và mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng lên 73.000ha

HĐND tỉnh Hà Tĩnh vừa chính thức thông qua Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bản điều chỉnh này tập trung vào việc tái cấu trúc không gian phát triển, nâng cấp hạ tầng chiến lược và mở rộng các khu vực kinh tế trọng điểm nhằm gia tăng sức cạnh tranh cho địa phương trong giai đoạn mới.

Nghiên cứu vị trí hai cảng hàng không tiềm năng

Điểm đáng chú ý nhất trong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch lần này là việc Hà Tĩnh đưa vào nghiên cứu hai vị trí cảng hàng không tiềm năng tại khu vực Yên Hòa và Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển hạ tầng hàng không, phục vụ định hướng kinh tế dài hạn của tỉnh.

Đại diện địa phương nhấn mạnh, việc bổ sung nội dung này hiện mới dừng lại ở bước nghiên cứu quy hoạch nhằm tạo cơ sở pháp lý để chuẩn bị dư địa phát triển cho tương lai. Đây chưa phải là quyết định đầu tư hay triển khai xây dựng dự án ngay trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, động thái này cho thấy tham vọng của Hà Tĩnh trong việc đa dạng hóa phương thức vận tải, đặc biệt là hàng không để kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế lớn.

Việc nghiên cứu quy hoạch hạ tầng hàng không giúp chuẩn bị cho dư địa phát triển trong giai đoạn mới. Ảnh minh họa

Việc định hướng sân bay tại khu vực Thiên Cầm được giới chuyên gia đánh giá là bước đi chiến lược nhằm khai phá tiềm năng du lịch biển. Hiện tại, khả năng tiếp cận các khu du lịch trọng điểm của Hà Tĩnh vẫn phụ thuộc chủ yếu vào đường bộ. Nếu hạ tầng hàng không được hình thành, thời gian di chuyển sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo điều kiện thu hút các dòng vốn đầu tư vào dự án nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp.

Mở rộng Khu kinh tế Vũng Áng gần gấp 3 lần

Bên cạnh hạ tầng hàng không, quy hoạch mới cũng điều chỉnh quy mô Khu kinh tế Vũng Áng một cách mạnh mẽ. Theo đó, diện tích khu kinh tế này dự kiến tăng từ khoảng 22.781 ha lên gần 72.998 ha. Việc mở rộng quy mô được kỳ vọng sẽ tạo ra quỹ đất sạch đủ lớn để đón đầu các dự án công nghiệp nặng, logistics và năng lượng quy mô quốc tế.

Hà Tĩnh cũng định hướng nghiên cứu thành lập khu kinh tế tự do và khu thương mại tự do tại Vũng Áng. Đây là mô hình kinh tế tiên tiến, giúp tỉnh tận dụng tối đa lợi thế cảng nước sâu và vị trí cửa ngõ kết nối hành lang kinh tế Đông - Tây, liên kết chặt chẽ với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan thông qua các khu hợp tác kinh tế biên giới.

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Chiến lược phát triển kinh tế và tổ chức không gian

Về chỉ tiêu kinh tế, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt trên 10%. Thu nhập bình quân đầu người (GRDP) phấn đấu đạt khoảng 180-185 triệu đồng. Để đạt được con số này, tỉnh sẽ tập trung vào 3 đột phá chiến lược: cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế số (chiếm 20% GRDP) và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Một góc biển Thiên Cầm. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Cấu trúc không gian của tỉnh sẽ được tổ chức lại theo mô hình 4 hành lang kinh tế và 3 vùng đô thị chiến lược:

Hành lang động lực ven biển: Tập trung phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Hành lang kinh tế Đông - Tây: Kết nối từ cảng biển lên các cửa khẩu.

Hành lang sinh thái và liên kết biên giới: Đảm bảo phát triển bền vững và an ninh quốc phòng.

Đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến sẽ phát triển hệ thống 15 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại II đóng vai trò là hạt nhân thúc đẩy kinh tế vùng. Quy hoạch điều chỉnh lần này được xem là "kim chỉ nam" pháp lý quan trọng để Hà Tĩnh phân bổ nguồn lực và thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Lưu ý: Thông tin về các cảng hàng không hiện đang trong giai đoạn nghiên cứu quy hoạch, các chi tiết triển khai thực tế sẽ phụ thuộc vào quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền và điều kiện thực tế của địa phương.

Tác giả: Tuệ Nhân

Nguồn tin: Báo Lâm Đồng