Ngày 18/6, nguồn tin từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, đơn vị vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả nghiên cứu, đề xuất xử lý các kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh liên quan đến tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Theo báo cáo, sau khi rà soát điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, quy mô học sinh và tình hình tuyển sinh trên địa bàn, Sở GD&ĐT đề xuất tăng thêm 166 chỉ tiêu tuyển sinh cho 3 trường THPT ở khu vực phía Nam tỉnh.

Cụ thể, Trường THPT Kỳ Anh được đề xuất tăng từ 645 lên 680 học sinh, tăng 35 chỉ tiêu; Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu tăng từ 400 lên 448 học sinh, tăng 48 chỉ tiêu; Trường THPT Lê Quảng Chí tăng từ 486 lên 569 học sinh, tăng 83 chỉ tiêu.

Hà Tĩnh đề xuất tăng chỉ tiêu lớp 10 cho các trường THPT phía Nam.



Không chỉ 3 trường được đề xuất tăng chỉ tiêu, nhiều trường THPT khác như Hà Huy Tập, Cao Thắng, Phan Đình Phùng… cũng ghi nhận số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vượt khá xa chỉ tiêu được giao, trong khi khả năng điều tiết học sinh sang các trường lân cận rất hạn chế.

...

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT không đồng tình với đề xuất điều chuyển 116 chỉ tiêu tuyển sinh từ các trường khác để bổ sung cho các trường THPT phía Nam tỉnh. Theo đơn vị này, công tác tuyển sinh hiện chưa hoàn thành, nhiều trường vẫn đang tiếp tục xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 nên chưa có căn cứ để xác định đây là số chỉ tiêu dôi dư có thể điều chuyển.

Sở GD&ĐT cũng cho rằng việc giao chỉ tiêu tuyển sinh không chỉ căn cứ vào số lượng hồ sơ đăng ký mà còn dựa trên nhiều yếu tố như quy mô học sinh, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, quy hoạch mạng lưới trường lớp và yêu cầu phân luồng học sinh sau THCS. Vì vậy, việc điều chuyển cơ học chỉ tiêu giữa các trường, các địa phương là chưa phù hợp.

Để đáp ứng nhu cầu học tập khi quy mô tuyển sinh tăng lên, ngành giáo dục dự kiến điều chỉnh biên chế giáo viên giữa các trường THPT trên địa bàn, đồng thời đề xuất bổ sung giáo viên hợp đồng theo quy định. Trước mắt, một số phòng học bộ môn, phòng chức năng cũng sẽ được xem xét chuyển đổi công năng thành phòng học văn hóa phục vụ năm học 2026-2027.

Tuy nhiên, trong báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở GD&ĐT thẳng thắn nhìn nhận đây chỉ là giải pháp mang tính tình thế. Việc tăng quy mô học sinh trong khi cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên chưa được đầu tư tương xứng có thể ảnh hưởng đến việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như chất lượng giáo dục trong những năm tới.

Tác giả: Cẩm Kỳ

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết