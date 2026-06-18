Hà Tĩnh đầu tư 1.440 tỷ đồng xây đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ xã Thạch Xuân - Hương Đô

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, dự án được triển khai trên địa bàn xã Thạch Xuân và xã Hương Đô với tổng chiều dài tuyến khoảng 16,61 km.

Điểm đầu tuyến tại Km17 530, giao với Quốc lộ 8C tại Km32 900; điểm cuối tại Km39 030 trên đường ĐT.553, thuộc địa phận xã Hương Đô.

Mục tiêu đầu tư của dự án là hoàn thiện toàn tuyến đường tỉnh ĐT.553 với tổng chiều dài khoảng 79,21 km; hình thành một trục phát triển mới, tăng cường kết nối liên vùng giữa các đô thị trung tâm của tỉnh như phường Thành Sen, phường Hà Huy Tập với các địa phương phía Tây gồm Hương Đô, Hương Khê.

Đồng thời, kết nối đường Hồ Chí Minh, Đồn Biên phòng 575, Bản Giàng và tuyến đường tuần tra biên giới tại mốc N511-1; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội các địa phương và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới phía Tây tỉnh Hà Tĩnh.

...

Tổng mức đầu tư dự kiến 1.440 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương trong giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2026 đến năm 2030.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Phát triển đô thị tỉnh, Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan thanh tra, kiểm tra về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của thông tin, số liệu và nội dung báo cáo, tham mưu, đề xuất.

Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của các Sở, ngành, địa phương có liên quan; tổ chức lập, trình và triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo của dự án bảo đảm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch được phê duyệt.

Các Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường và UBND các xã Thạch Xuân, Hương Đô, theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, có trách nhiệm chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện các hồ sơ, thủ tục của dự án theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai dự án theo thẩm quyền.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: thanhnienviet.vn