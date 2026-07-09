Hà Tĩnh đấu thầu tìm nhà đầu tư khu đô thị Park City Xuân An rộng 27ha

Mới đây, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh (đợt 2) năm 2026.

Theo danh mục được phê duyệt, có 3 khu đất với tổng diện tích dự kiến khoảng 60,35ha sẽ được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong giai đoạn 2026 – 2028. Trong đó, Khu đô thị sinh thái Park City Xuân An tại xã Nghi Xuân có diện tích khoảng 27ha, trở thành dự án có quy mô lớn nhất trong đợt công bố lần này. Hai dự án còn lại đều nằm trên địa bàn xã Cẩm Bình, gồm Khu dân cư nông thôn kết hợp thương mại dịch vụ thôn Bình Yên quy mô khoảng 9ha và Khu dân cư nông thôn tại nút giao đường tránh Quốc lộ 1A quy mô khoảng 24,35ha.

Phối cảnh Khu đô thị sinh thái Park City Xuân An quy mô 27ha tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

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Park City Xuân An nằm tại khu vực cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh, nơi có lợi thế kết nối trực tiếp với TP. Vinh và vùng phụ cận.

Thực tế, dự án này đã xuất hiện trong quy hoạch từ nhiều năm trước. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tháng 8/2019, Hà Tĩnh đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với Khu đô thị sinh thái Park City Xuân An. Việc đưa dự án vào danh mục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư lần này được xem là bước tiến quan trọng để hiện thực hóa quy hoạch đã được chuẩn bị từ trước.

Theo kế hoạch, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với cả ba dự án sẽ diễn ra trong giai đoạn 2026 – 2028. Đáng chú ý, thời gian thực hiện các trình tự, thủ tục đấu thầu đối với mỗi dự án dự kiến chỉ kéo dài khoảng 180 ngày.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn