Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước 3 môn thi tốt nghiệp THPT 2026

Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dữ liệu thống kê phân tích phổ điểm cho thấy, thí sinh Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả nổi bật, xuất sắc dẫn đầu cả nước về điểm trung bình ở 3 môn: Vật lý, Hóa học và Tin học.

Cụ thể, Hà Tĩnh đạt điểm trung bình môn Vật lý là 6,251; môn Hóa học đạt 6,899 và môn Tin học đạt 7,503 điểm. Cả 3 môn học này của tỉnh đều xếp vị trí thứ nhất toàn quốc.

Hầu hết các môn thi còn lại, Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm 10 địa phương có kết quả cao nhất cả nước, cụ thể: Môn Toán: Điểm trung bình đạt 5,981, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Môn Ngữ văn: Đạt 6,979 điểm, xếp thứ 6 toàn quốc. Môn Sinh học: Đạt 6,229 điểm, xếp thứ 6. Môn Lịch sử: Đạt 6,321 điểm, xếp thứ 6. Môn Địa lý: Đạt 5,281 điểm, xếp thứ 8. Môn Công nghệ - Công nghiệp: Đạt 6,417 điểm, xếp thứ 7. Môn Giáo dục Kinh tế và pháp luật: Đạt 5,237 điểm, xếp thứ 5. Môn Tiếng Anh: Đạt 5,009 điểm, xếp thứ 9.

Hầu hết các môn thi còn lại, Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vị trí trong nhóm 10 địa phương có kết quả cao nhất cả nước. Ảnh: Trọng Tùng



Công nghệ - Nông nghiệp là môn học duy nhất của Hà Tĩnh không lọt vào top 10 địa phương có điểm thi trung bình cao nhất.

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Về số lượng điểm tuyệt đối, toàn tỉnh Hà Tĩnh sở hữu tổng cộng 255 điểm 10. Trong đó, môn Toán áp đảo với 167 điểm 10 (giúp Hà Tĩnh đứng thứ 10 cả nước về số lượng điểm 10 môn Toán). Tiếp theo là môn Lịch sử với 70 điểm 10, Hóa học 8 điểm 10, Địa lý 4 điểm 10, Ngoại ngữ 3 điểm 10, Vật lý 2 điểm 10 và Sinh học có 1 điểm 10.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Hội đồng thi Hà Tĩnh có gần 18.600 thí sinh tham gia dự thi. Ảnh: Trọng Tùng



Theo lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 1/7 đến ngày 5/7, các thí sinh có nguyện vọng có thể nộp đơn phúc khảo bài thi. Công tác chấm phúc khảo sẽ được hoàn thành chậm nhất vào ngày 20/7.

Bên cạnh đó, hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở để thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7.

Điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đại học chính thức được công bố sau 17 giờ ngày 9/8.

Tác giả: Trọng Tùng

Nguồn tin: Báo Công Thương