Hà Tĩnh công khai quỹ đất cho thuê ngắn hạn.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo số 196/TB-TTPTQĐ về việc công bố công khai cho thuê ngắn hạn đối với khu đất do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý - Đợt 3.

Theo thông báo, do không có tổ chức, cá nhân đăng ký trong đợt công khai lần đầu, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tiếp nhận hồ sơ thuê ngắn hạn đối với các khu đất do đơn vị quản lý.

Tại phường Thành Sen có 4 khu đất được công khai cho thuê, gồm: trụ sở làm việc cũ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trên đường Nguyễn Công Trứ, diện tích 1.490,6 m2, giá khởi điểm hơn 422 triệu đồng/năm; trụ sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ trên đường Phan Đình Phùng, diện tích 2.134,6 m2, giá hơn 862 triệu đồng/năm.

Hai khu đất còn lại nằm trên đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh, gồm khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Đức Thành Thắng, diện tích 4.793,9 m2, giá khởi điểm gần 1,376 tỷ đồng/năm và khu đất thu hồi của Công ty Bảo Việt Hà Tĩnh, diện tích 3.650 m2, giá hơn 1,162 tỷ đồng/năm. Thời hạn cho thuê các khu đất trên không quá 5 năm.

...

Tại xã Đức Thọ, Trường THCS Hoàng Xuân Hãn cũ có diện tích 7.421,6 m2 cùng các công trình trên đất, được cho thuê với giá khởi điểm hơn 490 triệu đồng/năm. Trạm kiểm dịch động vật nội địa tại xã Nghi Xuân có diện tích 687 m2 và một nhà làm việc 2 tầng, giá khởi điểm gần 53,7 triệu đồng/năm.

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn phải có hồ sơ đầy đủ và đề xuất giá thuê cao nhất, không thấp hơn mức giá khởi điểm.

Hồ sơ đăng ký được nộp trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh, số 39, đường Lê Khôi, phường Thành Sen, trong vòng 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: thanhnienviet.vn