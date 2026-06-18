Hà Tĩnh công khai danh sách nợ thuế hơn 326,5 tỷ đồng

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Theo Thông báo số 2424/TB-TCS6 Thuế cơ sở 6 tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 12/6/2026 nhiều doanh nghiệp có số nợ thuế lớn, trong đó đứng đầu là Công ty TNHH Xây lắp và Khai thác vật liệu xây dựng Thanh Nam - Chi nhánh tại Hà Tĩnh với số nợ gần 61,98 tỷ đồng. Doanh nghiệp này có địa chỉ tại tổ dân phố Liên Giang, phường Vũng Áng, Hà Tĩnh.

Tiếp đến là Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Hà Tĩnh nợ hơn 36,21 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Lạc An nợ hơn 30,67 tỷ đồng; Công ty CP Khoáng sản Việt Gia nợ hơn 24,82 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh nợ hơn 10,11 tỷ đồng.

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Bên cạnh các doanh nghiệp, danh sách công khai cũng ghi nhận một số cá nhân có số nợ lớn. Trong đó, bà Trương Thị Niên nợ 9,74 tỷ đồng; bà Đặng Thị Nga nợ 9,44 tỷ đồng; bà Hoàng Thị Hồng nợ 7,455 tỷ đồng; bà Vũ Thị Thúy Ngân nợ 7,155 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp khác có số nợ từ vài tỷ đồng đến hàng chục tỷ đồng như Công ty TNHH Thực phẩm Quang Dũng nợ hơn 9,28 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Lĩnh Cường Thịnh nợ hơn 7,22 tỷ đồng; Công ty TNHH Sanviha nợ hơn 7,15 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển AB nợ gần 5,88 tỷ đồng; Công ty TNHH một thành viên Sơn Dương nợ hơn 5,06 tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Bảo

Nguồn tin: thuehaiquan.tapchikinhtetaichinh.vn