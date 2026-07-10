Hà Tĩnh: Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT công lập

Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 2326/QĐ-SGDĐT điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027 đối với 26 trường THPT trên địa bàn.

Quyết định được ban hành sau khi UBND tỉnh chấp thuận nâng tỉ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập từ không quá 74% lên không quá 77% số học sinh hoàn thành chương trình THCS, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương.

Quyết định số 2326 của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tăng chỉ tiêu tuyển sinh của 26 trường THPT công lập



Theo quyết định, 26 trường THPT công lập được bổ sung tổng cộng 611 chỉ tiêu tuyển sinh, nâng tổng chỉ tiêu toàn tỉnh lên 13.352 học sinh.

Đáng chú ý, THPT Lê Quảng Chí là trường được tăng nhiều chỉ tiêu nhất với 135 học sinh, tiếp đến là THPT Cao Thắng tăng 79 chỉ tiêu, THPT Phan Đình Phùng tăng 51 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Thị Bích Châu tăng 48 chỉ tiêu và THPT Hà Huy Tập tăng 46 chỉ tiêu.

Theo quyết định mới, THPT Phan Đình Phùng được giao 681 chỉ tiêu, THPT Kỳ Anh 680 chỉ tiêu, THPT Hương Khê 673 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Huệ 631 chỉ tiêu và THPT Lê Quảng Chí 621 chỉ tiêu. Đây là những trường có quy mô tuyển sinh lớn nhất trong năm học 2026 - 2027.

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Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nguyện vọng đăng ký của thí sinh và chỉ tiêu sau điều chỉnh, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh xác định điểm sàn tuyển sinh vào các trường THPT công lập không chuyên là 15 điểm.

Trong số các trường THPT công lập, THPT Phan Đình Phùng có điểm chuẩn cao nhất với 24,50 điểm. Tiếp theo là THPT Nghèn 21,00 điểm, THPT Kỳ Anh 20,75 điểm, THPT Lý Tự Trọng 19,75 điểm và THPT Nguyễn Thị Minh Khai 19,50 điểm.

Điểm chuẩn Trường THPT Phan Đình Phùng là 24,50 điểm



Đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, điểm trúng tuyển được xác định theo từng lớp chuyên. Lớp chuyên Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất với 47,50 điểm, tiếp đến là Hóa học 46,94 điểm, Lịch sử 46,50 điểm, Tiếng Anh 46,46 điểm, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Pháp 46,45 điểm, Địa lý 45,25 điểm, Sinh học 45,00 điểm, Toán 44,50 điểm, Tin học 44,20 điểm và Vật lý 44,00 điểm.

Đối với một số lớp chuyên gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Pháp, Sở GD&ĐT áp dụng thêm tiêu chí phụ đối với các thí sinh có tổng điểm bằng ngưỡng xét tuyển theo quy định.

Theo kế hoạch, các trường THPT sẽ tổ chức xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển theo thời gian quy định, hoàn thành công tác tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá