Hà Tĩnh chuẩn bị tiếp nhận Cuốn nhật ký do cựu binh Mỹ lưu giữ

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tiếp nhận “Cuốn nhật ký do cựu binh Mỹ lưu giữ”.

Cuốn nhật ký đặc biệt của liệt sĩ Cao Xuân Tuất sẽ sớm được trao trả cho gia đình. Ảnh: NorthJersey.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao huyện Kỳ Anh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở LĐ-TB&XH, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các đơn vị liên quan và thân nhân liệt sĩ Cao Xuân Tuất chuẩn bị các điều kiện cần thiết, tổ chức tiếp nhận Cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Xuân Tuất theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước, trang trọng, an ninh, an toàn tuyệt đối trong quá trình trao trả, tiếp nhận Cuốn nhật ký.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ hướng dẫn, phối hợp với UBND huyện Kỳ Anh trong việc tổ chức tiếp nhận Cuốn nhật ký.

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh xác minh thông tin chủ nhân Cuốn nhật ký vào ngày 1/2/2023. Ảnh: Cẩm Kỳ.

Sở Ngoại vụ bố trí phiên dịch phục vụ quá trình trao trả, tiếp nhận Cuốn nhật ký; chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT và đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, phóng viên nước ngoài đến trên địa bàn đưa tin về nội dung liên quan đến Cuốn nhật ký, thân nhân liệt sĩ Cao Xuân Tuất.

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, phóng viên trong nước đưa tin về nội dung liên quan đến Cuốn nhật ký, thân nhân liệt sĩ Cao Xuân Tuất.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo các lượng lượng liên quan, Công an huyện Kỳ Anh bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong quá trình trao trả, tiếp nhận Cuốn nhật ký và trong thời gian ông Peter Mathews - Cựu binh Mỹ ở tại Hà Tĩnh.

Thông tin riêng của PV Đại Đoàn Kết, vợ chồng cựu binh Peter Mathews sẽ khởi hành đến Việt Nam vào ngày 3/3 và trở về Mỹ vào ngày 11/3.

Cựu binh Peter Mathews lưu giữ Cuốn nhật ký của chiến sĩ Cao Xuân Tuất hơn nửa thế kỷ ở nước Mỹ. Ảnh: Đặng Huyền.

Hãng hàng không Quốc gia - Vietnam Airlines đã chủ động tài trợ toàn bộ chi phí chuyến bay khứ hồi (hạng Thương gia) cho vợ chồng cựu binh Peter Mathews với mong muốn đồng hành với cùng với các cơ quan nhà nước thực hiện trách nhiệm xã hội với gia đình có công với cách mạng.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết Online thông tin, cựu binh Peter Mathews lưu giữ Cuốn nhật ký của chiến sĩ Cao Xuân Tuất hơn nửa thế kỷ ở nước Mỹ.

Đầu năm 2023, sau khi câu chuyện xúc động của cựu binh 77 tuổi đăng tải trên tờ NorthJersey, ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nắm được thông tin, phối hợp với cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh chủ nhân Cuốn nhật ký.

Đó là cuốn sổ tay thời chiến hết sức đặc biệt. Cuốn sổ có 104 trang viết tay với những điểm nhấn là chữ nghệ thuật và phong cảnh, hoa văn. Nội dung cuốn sổ thể hiện, chiến sĩ Cao Xuân Tuất là một người lính trẻ sôi nổi, yêu đời, yêu thơ ca, nhạc, họa; sống đầy lý tưởng, kiên định tinh thần chiến đấu vì Tổ quốc…

