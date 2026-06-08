Hà Tĩnh chi trả hơn 140 tỷ đồng giải phóng mặt bằng Dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài

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Mới đây, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với UBND phường Thành Sen tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông.