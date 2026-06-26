Hà Tĩnh chấp thuận quy hoạch dự án bến xe kết hợp trung tâm cung ứng nhiên liệu Vũng Áng

Dự án do Công ty Cổ phần VKĐ Vũng Áng làm chủ đầu tư, được quy hoạch trên diện tích 42.012,1 m². Khu đất có vị trí thuận lợi khi tiếp giáp Quốc lộ 12C (đường Lê Duẩn) ở phía Đông, kết nối trực tiếp với hệ thống giao thông khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải, logistics và cung ứng nhiên liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quy hoạch được lập nhằm cụ thể hóa mục tiêu và quy mô dự án theo Quyết định số 226/QĐ-KKT ngày 31/12/2025 về chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời làm cơ sở để lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Ảnh minh họa



Theo quy hoạch được chấp thuận, dự án được chia thành các khu chức năng chính gồm: khu bến xe; trung tâm cung ứng nhiên liệu; khu nhà kho; khu nhà khách; hệ thống bãi đỗ xe, sân đường nội bộ và cây xanh cảnh quan. Tổng diện tích xây dựng công trình là 9.389,7 m², mật độ xây dựng 22,35%, tỷ lệ cây xanh đạt 11,71%, với các công trình có chiều cao từ 1 đến 3 tầng.

Khu vực bến xe được quy hoạch đồng bộ với nhà điều hành, khu đón trả khách, nhà trưng bày sản phẩm, bãi đỗ xe và trạm nạp, thay thế pin cho phương tiện chạy bằng điện. Bên cạnh đó, khu trung tâm cung ứng nhiên liệu được bố trí các hạng mục như nhà giao dịch bán hàng xăng dầu, mái che cột bơm, bồn chứa nhiên liệu, hệ thống xử lý nước thải, khu tập kết rác thải và bãi đỗ xe chờ.

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Đáng chú ý, dự án còn dành diện tích cho khu nhà kho, khu sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, căng tin phục vụ khách và người lao động, cùng khu nhà khách 3 tầng nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú và các dịch vụ hỗ trợ liên quan.

Về hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch bảo đảm các yêu cầu về giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được thiết kế riêng biệt; nước thải được xử lý tập trung trước khi đấu nối vào hệ thống chung của khu vực. Nguồn điện được đấu nối từ lưới điện trung áp 35kV trên Quốc lộ 12C, trong khi nguồn nước được cấp từ Nhà máy nước Vũng Áng.

Việc chấp thuận Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 là cơ sở quan trọng để nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án, bao gồm lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật và thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Khi hoàn thành và đưa vào hoạt động, dự án được kỳ vọng sẽ là đầu mối cung cấp dịch vụ vận tải, logistics và cung ứng nhiên liệu hiện đại của Khu kinh tế Vũng Áng, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, lưu trữ hàng hóa, cung ứng nhiên liệu và các dịch vụ hỗ trợ vận tải; góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại - dịch vụ của khu vực, nâng cao năng lực kết nối giao thông, thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn