Hà Tĩnh chấp thuận dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III hơn 51.430 tỷ đồng

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Theo quyết định được phê duyệt, liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama) và Công ty B.Grimm Power Public Company Limited của Thái Lan.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 51,71 ha đất và 15,96 ha mặt nước biển tại phường Hoành Sơn. Nhà máy được thiết kế với quy mô 1.500 MW, gồm hai tổ máy sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) làm nhiên liệu chính, hướng tới phát triển nguồn điện sạch hơn, hiệu quả hơn so với các loại hình nhiệt điện truyền thống.

Với tổng mức đầu tư khoảng 51.430 tỷ đồng, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và mặt nước. Theo lộ trình, tổ máy số 1 công suất 750 MW dự kiến vận hành thương mại vào quý I/2031, trong khi tổ máy số 2 sẽ đưa vào vận hành thương mại trong quý II/2032.

Được xác định là dự án quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung nguồn điện quy mô lớn cho hệ thống điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

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Bên cạnh vai trò bảo đảm nguồn cung điện, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực mới cho phát triển kinh tế tại Khu kinh tế Vũng Áng. Sự hiện diện của nhà máy sẽ góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ logistics, khai thác lợi thế cảng biển và nâng cao năng lực thu hút đầu tư của Hà Tĩnh trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng. Đồng thời, dự án cũng hứa hẹn tạo thêm nhiều việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và mở rộng không gian phát triển cho địa phương.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh, liên danh nhà đầu tư phải thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ký quỹ bảo đảm đầu tư theo quy định.

Nhà đầu tư có trách nhiệm chứng minh năng lực tài chính, góp đủ vốn điều lệ theo cam kết; hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, điện lực, phòng cháy chữa cháy, quốc phòng, an ninh và các quy định pháp luật khác trước khi triển khai dự án. Tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu sử dụng công nghệ hiện đại, thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường nhằm bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả trong suốt vòng đời dự án.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định. Trong đó, Sở Tài chính được giao theo dõi, đôn đốc tiến độ; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các thủ tục về đất đai, môi trường và giao khu vực biển; Sở Công Thương theo dõi quá trình triển khai dự án; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hỗ trợ các thủ tục đầu tư trong khu kinh tế.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn