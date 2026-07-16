Hà Tĩnh: Chấp thuận dự án nhà máy chế biến lâm sản hơn 188 tỷ đồng tại KKT Cầu Treo

Phối cảnh minh họa Dự án Nhà máy chế biến lâm sản Hà Tân. Ảnh Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh/ Báo Hà Tĩnh



Dự án do Công ty CP Sinh khối Hà Tĩnh làm chủ đầu tư trên diện tích hơn 4,5 ha tại xã Sơn Tây, thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu sản xuất đồng bộ, hiện đại để sản xuất viên nén năng lượng (chế biến từ phế phụ phẩm lâm nghiệp như mùn cưa, vỏ bào, cành cây làm nhiên liệu sinh học thay thế than đá) và các sản phẩm phụ lâm nghiệp phục vụ thị trường trong nước cùng xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu.

Với tổng mức đầu tư hơn 188 tỷ đồng, nhà máy đạt công suất thiết kế 200.000 tấn viên nén năng lượng/năm và 40.000 tấn sản phẩm phụ lâm nghiệp/năm.

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Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong vòng 24 tháng kể từ ngày được giao hoặc cho thuê đất.

Do triển khai tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, dự án được hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư hiện hành.

Nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ quốc phòng - an ninh và bảo đảm tiến độ.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh giao các phòng chuyên môn thường xuyên theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục và tăng cường quản lý nhà nước trong suốt quá trình triển khai.

Tác giả: Anh Trúc (T/h)

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn