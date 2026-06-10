Hà Tĩnh chấp thuận đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 123/QĐ-KKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy Sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 900 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần hình thành chuỗi cung ứng thiết bị năng lượng tái tạo quy mô lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng TTA Việt Nam.

Một dự án điện gió ven biển ở Việt Nam. Ảnh: minh họa.

Theo đó, Dự án Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng được triển khai tại lô CN3-01 thuộc Khu công nghiệp đa ngành, Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh với diện tích sử dụng khoảng 26 ha.

Mục tiêu của dự án là sản xuất cánh tuabin gió cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam và trên thế giới.

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Theo thiết kế, nhà máy có công suất sản xuất 150 bộ cánh tuabin gió hoàn thiện mỗi năm. Sản phẩm được chế tạo theo đơn đặt hàng của các chủ đầu tư điện gió trong và ngoài nước, phù hợp với từng chủng loại và quy mô tuabin. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án đạt 898 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư chiếm 179,6 tỷ đồng (20%), phần còn lại là vốn huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy sản xuất cánh tuabin gió Vũng Áng không chỉ góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương mà còn thúc đẩy sự phát triển của chuỗi cung ứng phục vụ ngành năng lượng tái tạo, lĩnh vực đang được Chính phủ ưu tiên phát triển nhằm thực hiện cam kết giảm phát thải và chuyển đổi năng lượng trong giai đoạn tới.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định. Theo tiến độ dự kiến, sau khi hoàn tất các thủ tục về đầu tư, đất đai và xây dựng, nhà đầu tư sẽ triển khai thi công các hạng mục công trình và hoàn thành dự án trong thời gian 24 tháng kể từ ngày được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất và bàn giao mặt bằng thực địa.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư chủ động cân đối nguồn lực tài chính, bảo đảm triển khai đúng tiến độ đã cam kết; đồng thời không sử dụng nguồn vốn đã bố trí cho dự án vào các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện.

Trong những năm gần đây, Khu kinh tế Vũng Áng đang từng bước định hướng phát triển thành trung tâm công nghiệp, logistics và năng lượng trọng điểm của khu vực miền Trung. Việc thu hút dự án sản xuất thiết bị điện gió quy mô lớn là bước đi phù hợp với chiến lược chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Tác giả: Thái Hòa

Nguồn tin: baodautu.vn