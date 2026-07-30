Hà Tĩnh: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện gần 500 tỷ đồng

Ngày 28/7/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 160/QĐ-KKT về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3 do Công ty Cổ phần Năng lượng Xanh Hương Sơn làm chủ đầu tư.

Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3 được đầu tư tại xã Sơn Kim 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh. (Ảnh: minh họa)



Theo Quyết định, Dự án Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3 có công suất thiết kế 14MW, gồm 2 tổ máy với mục tiêu phát điện thương mại. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 9,835 ha tại xã Sơn Kim 1 (thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh), thời hạn hoạt động 50 năm.

Tổng vốn đầu tư của Dự án dự kiến 499,779 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 100 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác.

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Tiến độ dự án, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục đầu tư trong thời gian 9 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương; sau khi xong công tác giải phóng mặt bằng, hồ sơ giao và cho thuê đất phải hoàn thiện trong vòng 3 tháng; thời gian đầu tư xây dựng, lắp đặt thiết bị và đưa vào vận hành dự kiến là 30 tháng kể từ khi được giao đất, cho thuê đất.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định có liên quan; đồng thời hoàn thành các thủ tục về đánh giá tác động môi trường, giao đất, cho thuê đất, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án và triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ đã được chấp thuận.

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 3 được kỳ vọng sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng thủy năng trên địa bàn, bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực thu hút đầu tư và phát triển bền vững Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong thời gian tới.

Tác giả: Khánh Trình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn