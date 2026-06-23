Hà Tĩnh: Chấm dứt hoạt động 8 dự án chậm tiến độ, mở đường thu hút đầu tư hiệu quả

Khu kinh tế Vũng Áng đang được Hà Tĩnh rà soát, sàng lọc các dự án chậm tiến độ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu hút đầu tư mới



Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn tất thủ tục chấm dứt hoạt động 8 dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng. Trong đó có 4 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 497 tỷ đồng và 4 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 18,6 triệu USD.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh, nhiều dự án trong số này gặp khó khăn về tài chính, thay đổi chiến lược kinh doanh hoặc không còn khả năng triển khai theo cam kết ban đầu.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, đơn vị đã thành lập tổ công tác phối hợp với các địa phương, sở, ngành tiến hành rà soát toàn diện những dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn.

Đối với các dự án còn khả năng triển khai, cơ quan chức năng tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ngược lại, những dự án không còn khả năng triển khai, vi phạm cam kết đầu tư hoặc để đất đai lãng phí trong thời gian dài sẽ bị xử lý dứt điểm theo quy định.

Theo đánh giá của ngành chức năng, việc chấm dứt hoạt động các dự án “treo” không làm giảm sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Trái lại, đây là giải pháp cần thiết nhằm giải phóng nguồn lực đất đai, lành mạnh hóa môi trường đầu tư và tạo cơ hội cho những doanh nghiệp thực sự có năng lực tiếp cận mặt bằng để triển khai dự án mới.

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Quỹ đất sạch được tạo ra sẽ giúp Hà Tĩnh chủ động hơn trong việc thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Song song với việc xử lý các dự án tồn đọng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đang hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, 10 dự án đã bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 840 triệu đồng do chậm tiến độ thực hiện. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao kỷ cương trong hoạt động đầu tư trên địa bàn.

Tuy nhiên, cùng với công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức năng cũng lắng nghe và đánh giá khách quan những khó khăn mà nhà đầu tư đang gặp phải để có hướng hỗ trợ phù hợp.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn đầu tư ngày càng gay gắt giữa các địa phương, việc mạnh dạn sàng lọc các dự án không hiệu quả, đồng thời tạo điều kiện cho những nhà đầu tư có năng lực phát triển sản xuất, kinh doanh đang góp phần xây dựng môi trường đầu tư của Hà Tĩnh theo hướng minh bạch, bền vững và hấp dẫn hơn.

Tác giả: Nguyễn Thuấn

Nguồn tin: vneconomy.vn