Hà Tĩnh bứt tốc thu hút đầu tư, mở đường cho chu kỳ tăng trưởng mới

Chuẩn bị hạ tầng, sẵn sàng đón dự án lớn tại khu công nghiệp

Ghi nhận của phóng viên tại dự án Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (VSIP Hà Tĩnh), máy móc và nhiều công nhân đang đồng loạt thi công các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật.

Khu VSIP đang dần trở thành trung tâm công nghiệp mới của Hà Tĩnh.



Chỉ sau 1 năm thi công, khu công nghiệp Bắc Thạch Hà đã bắt đầu hình thành. Tín hiệu đáng mừng là dù đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng nhưng khu công nghiệp đã bước đầu đón những làn sóng đầu tư đầu tiên.

Đó là dự án của Công ty TNHH Gốm sứ Chính xác Việt Nam, với tổng vốn đầu tư đạt trên 35,1 tỷ đồng (tương đương 1,33 triệu USD). Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 15/4/2026 với mục tiêu sản xuất vật liệu và sản phẩm gốm sứ kỹ thuật cao - lĩnh vực có hàm lượng công nghệ lớn, giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường.

Sự xuất hiện của nhà đầu tư Đài Loan với dự án gốm sứ kỹ thuật cao là bước khởi đầu tích cực cho thấy khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh đang ngày càng được các nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực công nghệ cao quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng và đa dạng hóa cơ cấu ngành công nghiệp của tỉnh.

6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 412,6 triệu USD.



Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương 27 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng và 4 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 412,6 triệu USD (tăng 6 dự án và gấp 8 lần vốn đăng ký đối với dự án trong nước; tăng 2 dự án và gấp 31 lần vốn đăng ký đối với dự án đầu tư nước ngoài so với cùng kỳ năm 2025).

Trong đó, có các dự án quy mô lớn được chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới, như: dự án Nhà máy sản xuất xe máy điện VinFast Hà Tĩnh (13.254 tỷ đồng), dự án Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh (79.986 tỷ đồng), dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Vũng Áng III (51.430 tỷ đồng), dự án Nhà máy thép không gỉ (9.800 tỷ đồng), Khu công nghiệp Hưng Long (3.019 tỷ đồng)...

Đưa doanh nghiệp Hà Tĩnh từng bước tham gia sâu hơn vào dự án FDI

Tuy nhiên, một thực tế còn nhiều trăn trở đó là sau nhiều năm thu hút các tập đoàn lớn, nhà đầu tư lớn từ nước ngoài vào địa bàn, số doanh nghiệp địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp FDI vẫn rất thấp.

Công ty Viết Hải là một số ít doanh nghiệp có thể tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.



Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải (đóng tại phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) chuyên sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng là một trong những đơn vị hiện đang cung ứng một số sản phẩm cho các doanh nghiệp FDI trong quá trình xây dựng hạ tầng.

Mới đây, vào tháng 5/2026, công ty đã ký biên bản hợp tác với Công ty TNHH TBM (Nhật Bản) và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II nhằm nghiên cứu, phát triển các sản phẩm vật liệu từ carbon. Đây là bản ghi nhớ hợp tác các dự án trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo thế hệ mới, chuyển đổi xanh và các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Hà Tĩnh.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Văn Viết, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải cho hay: "Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút dự án FDI quy mô lớn, điều doanh nghiệp địa phương cần không chỉ là cơ hội "bán hàng", mà còn là cơ chế để được tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, được đào tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh".

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Bởi vậy, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn tỉnh sẽ xây dựng cơ chế kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa thông qua các chương trình xúc tiến cung - cầu, phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài thu hút dự án, chính quyền Hà Tĩnh đang tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ảnh Đức Anh.



Ngày 16/7, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lê Nguyễn Chung, Phó Giám đốc Liên đoàn thương mại, công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình cho hay, chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh phải là FDI chất lượng cao, công nghệ cao, gắn với tăng trưởng xanh, chuyển giao công nghệ và liên kết chặt chẽ với khu vực trong nước.

Vì vậy, để giải quyết vấn đề trên, Hà Tĩnh cần tiếp tục đổi mới chính sách thu hút đầu tư theo hướng chọn lọc, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, tạo giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường và có khả năng hình thành mạng lưới liên kết với doanh nghiệp trong tỉnh.

"Chỉ khi doanh nghiệp địa phương liên kết được với doanh nghiệp FDI trong cùng chuỗi sản xuất, trở thành động lực nội sinh của nền kinh tế, mới đảm bảo phát triển nhanh, bền vững và tự cường trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ông Chung nói.

Thúc đẩy triển khai các dự án lớn trong khu công nghiệp tạo dư địa tăng trưởng

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên hai con số trong năm 2026, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II là dự án FDI có tổng vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, lần lượt phát điện thương mại đã có đóng góp lớn cho tăng trưởng Hà Tĩnh. Ảnh Trần Tuấn.



Trọng tâm là duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công và tăng cường thu hút đầu tư.

Về định hướng, Hà Tĩnh tập trung thu hút đầu tư vào các khu vực trọng điểm như Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ.

Cùng với đó, tỉnh Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng, giải phóng mặt bằng tại các khu công nghiệp như VSIP Hà Tĩnh, Gia Lách (Nghi Xuân)…

Hà Tĩnh đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến, hiện đại nhằm tạo dư địa phát triển dài hạn. Ảnh Trần Tuấn.



Song song với việc thu hút các nhà đầu tư chiến lược, Hà Tĩnh sẽ tăng cường rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, kiên quyết thu hồi những dự án của các nhà đầu tư không đủ năng lực nhằm giải phóng quỹ đất, tạo điều kiện đón các dòng vốn mới có chất lượng.

Địa phương cũng xác định tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm và tăng cường xúc tiến đầu tư để tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê công bố, Hà Tĩnh trở thành địa phương có tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cao nhất cả nước trong 6 tháng đầu năm 2026, đạt 12,79%. Kết quả tăng trưởng ấn tượng của Hà Tĩnh đến từ việc nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn đi vào vận hành và phát huy hiệu quả.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn