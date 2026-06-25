Hà Tĩnh: Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 6

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 6. Ảnh: V.Đ

Tham dự phiên tiếp dân có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tấn Thắng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Nhật Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành, Chánh Thanh tra tỉnh Lê Anh Sơn, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Chú trọng rà soát, nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư

Tại phiên tiếp công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tại các phiên tiếp dân định kỳ, đồng thời tổng hợp tình hình tiếp nhận và xử lý đơn thư trong kỳ. Đối với 4 vụ việc được Bí thư Tỉnh ủy giao từ kỳ trước đã được các đơn vị, địa phương giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, do một số công dân liên quan vẫn chưa đồng thuận với kết quả giải quyết, các cơ quan chức năng hiện đang tiếp tục phối hợp rà soát, kiểm tra để xử lý dứt điểm theo đúng thẩm quyền.

Chánh Thanh tra Hà Tĩnh Lê Anh Sơn trình bày vụ việc đã giải quyết. Ảnh: V.Đ

Đối với công tác tiếp nhận và phân loại đơn thư, trong kỳ vừa qua, các cơ quan Đảng đã tiếp nhận và xử lý nhiều vụ việc cụ thể. Trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận tổng cộng 62 đơn, đã tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 9 đơn và thực hiện lưu hồ sơ 53 đơn không đủ điều kiện xử lý. Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 30 đơn, tiến hành chuyển 9 đơn đến các cơ quan chức năng và lưu hồ sơ 21 đơn không đủ điều kiện. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng tiếp nhận 6 đơn, trong đó đã chuyển 2 đơn tới cơ quan có thẩm quyền và lưu hồ sơ 4 đơn do nội dung phản ánh đã được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết trước đó.

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương đã báo cáo chi tiết về tiến độ, kết quả xử lý từng vụ việc được giao tại các phiên tiếp dân trước.

Trực tiếp lắng nghe và giải quyết kiến nghị của công dân

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Trong khuôn khổ phiên tiếp dân, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm đã trực tiếp gặp gỡ và lắng nghe kiến nghị của công dân Bùi Quốc Thắng, trú tại thôn Hà Triều, xã Gia Hanh. Tại đây, công dân Bùi Quốc Thắng phản ánh về việc UBND xã Gia Hanh chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, không cung cấp giấy biên nhận hồ sơ khi tiếp nhận, đồng thời có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân khi đến giao dịch.

Sau khi nghe toàn bộ nội dung kiến nghị cùng ý kiến giải trình từ lãnh đạo UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã có ý kiến chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng và xã Gia Hanh tiến hành thanh tra, xác minh, làm rõ vụ việc nhằm có câu trả lời thỏa đáng cho công dân, đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức nếu phát hiện có sai phạm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm lắng nghe ý kiến công dân. Ảnh: V.Đ

Giải quyết triệt để các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở

Phát biểu kết luận phiên tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, yêu cầu người đứng đầu các cấp ủy Đảng, các ngành và chính quyền địa phương cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp dân. Toàn hệ thống chính trị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Đặc biệt, các địa phương phải chủ động rà soát, giải quyết triệt để các vụ việc phức tạp, tồn đọng và kéo dài nhằm hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp, tụ tập đông người, bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Hà Tĩnh cũng lưu ý các đơn vị, địa phương phải tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như đất đai, đền bù bồi thường, giải phóng mặt bằng, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng. Các cấp cần khẩn trương chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn, kéo dài, đặc biệt là đối với những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy và Bí thư Tỉnh ủy.

Cuối cùng, Bí thư Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường cơ chế phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hướng tới mục tiêu xử lý tận cùng và triệt để cái gốc của sự việc. Đồng thời, các đơn vị phải chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác dân vận khéo, giúp người dân hiểu rõ, đồng thuận và chấp hành nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tác giả: Lê Hữu Chính

Nguồn tin: thanhtra.com.vn