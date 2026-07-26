Hà Tĩnh: Ấm tình quân dân trên quê hương Thạch Xuân

Từ sáng sớm, khu vực khám bệnh đã đông kín người. Nhiều thương binh, bệnh binh tuổi cao, sức yếu, mang trong mình di chứng chiến tranh được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 841 tận tình đón tiếp, dìu vào khu vực làm thủ tục và hướng dẫn đến từng bàn khám.

Đại biểu dự khai mạc chương trình.

Lực lượng quân y Trung đoàn 841 và các y, bác sĩ đã tổ chức khám tổng quát, đo huyết áp, siêu âm, điện tim, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự thấu hiểu những di chứng chiến tranh và bệnh lý tuổi già, các y, bác sĩ đã tận tình hướng dẫn chế độ dùng thuốc, dinh dưỡng và sinh hoạt phù hợp cho từng trường hợp.

Thăm khám cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng ở xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Nắm chặt tay chiến sĩ quân y sau buổi khám, cựu chiến binh Trần Văn Minh (thương binh ở xã Thạch Xuân) xúc động chia sẻ: "Hôm nay được bộ đội và bác sĩ về tận nơi thăm khám, đo huyết áp rồi dặn dò từng chút một, tôi mừng và xúc động lắm. Các bác sĩ quân y coi chúng tôi như người thân trong gia đình, tận tình từ câu hỏi đến nụ cười. Sự quan tâm chân thành là liều thuốc quý giúp những thương binh như tôi thêm ấm lòng".

Thành công của chương trình còn có sự đóng góp tích cực của đội ngũ y, bác sĩ trẻ và đoàn viên thanh niên đơn vị phối hợp đồng hành. Mang theo trang thiết bị y tế cùng tinh thần trách nhiệm cao, các thầy thuốc trẻ đã đem chuyên môn và nhiệt huyết phục vụ người dân.

Chia sẻ sau chương trình, bác sĩ chuyên khoa I Bùi Hương Linh, thành viên đoàn công tác, cho biết: "Là thế hệ trẻ lớn lên trong hòa bình, chúng tôi luôn ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc. Đồng hành cùng Trung đoàn 841 trong hoạt động này không chỉ là trách nhiệm của người thầy thuốc mà còn là tình cảm, lòng biết ơn của tuổi trẻ. Thấy các bác thương binh yên tâm, vui vẻ sau khi được khám bệnh, chúng tôi cảm nhận rõ ý nghĩa của chuyến đi".

... Cán bộ, chiến sĩ tận tình đưa đón thương, bệnh binh, người có công đến khám bệnh.

Không chỉ chăm sóc sức khỏe cho người có công, chương trình còn góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân, lan tỏa những giá trị nhân văn của phong trào "Đền ơn đáp nghĩa".

Theo Trung tá Trần Công Mão, Chính ủy Trung đoàn 841, mỗi chuyến hành quân dã ngoại làm công tác dân vận là dịp để cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước. Chăm lo sức khỏe cho thương binh, bệnh binh và người có công không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Các chiến sĩ đón, hướng dẫn người cao tuổi đến thăm khám.

Tư vấn, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho các thương binh, bệnh binh và người có công.

Trân trọng tình cảm của Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Trung đoàn 841 cùng đội ngũ y, bác sĩ, đồng chí Nguyễn Bá Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Xuân nhấn mạnh, hoạt động trên không chỉ chăm lo sức khỏe cho các gia đình chính sách, mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân đội và địa phương.

Khép lại chương trình, hơn 200 thương binh, bệnh binh và người có công được chăm sóc sức khỏe, nhận thuốc và những lời động viên chân tình. Đằng sau mỗi túi thuốc được trao tận tay là sự tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Tác giả: Doãn Việt

Nguồn tin: qdnd.vn