Đúng với tính chất của cuộc đối đầu giữa hai đội bóng hàng đầu khu vực, trận đấu khởi đầu khá thận trọng. Trong bối cảnh Malaysia tổ chức phòng ngự kín kẽ, Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc tìm khoảng trống.

Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 37. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định một cầu thủ Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm và cho Thái Lan được hưởng quả phạt đền.

Trên chấm 11m, Yotsakorn Burapha không mắc sai lầm nào khi đánh lừa thủ môn Ghani, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0.

Hạ đẹp Malaysia, Thái Lan thị uy sức mạnh ở bảng B ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Changsuek)



Bàn thắng giúp "Voi chiến" thi đấu thanh thoát hơn sau giờ nghỉ. Ngay đầu hiệp hai, đội bóng của HLV Anthony Hudson đẩy cao nhịp độ tấn công và nhanh chóng tìm được bàn nhân đôi cách biệt.

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Phút 56, Worachit Kanitsribampen thực hiện đường chuyền thuận lợi để Teerasak Poeiphimai băng vào dứt điểm cận thành, không cho thủ môn Malaysia cơ hội cản phá.

Có lợi thế hai bàn, Thái Lan chủ động giảm nhịp độ và kiểm soát thế trận bằng những pha phối hợp ngắn ở khu vực giữa sân. Malaysia buộc phải dâng cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng những pha lên bóng của đội khách không tạo được nhiều đột biến trước hàng thủ chơi tập trung của đội chủ nhà.

Chiến thắng 2-0 giúp "Voi chiến" có 6 điểm tuyệt đối sau hai trận và vươn lên dẫn đầu bảng B ASEAN Cup 2026. Thái Lan xếp trên Malaysia nhờ hiệu số bàn thắng bại, đồng thời vẫn còn thi đấu ít hơn đối thủ một trận.

Với phong độ ổn định cùng lối chơi ngày càng gắn kết, đội bóng xứ Chùa vàng tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn