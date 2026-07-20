Hạ Argentina, Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

Màn so tài tại sân New York New Jersey - Mỹ bị đẩy vào hiệp phụ sau 90 phút không bàn thắng. Argentina chỉ còn 10 người từ phút 90+3, khi tiền vệ Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ 2 vì pha vào bóng với hậu vệ Pau Cubarsi.

Đại diện châu Âu trước đó cũng kiểm soát bóng vượt trội, liên tục 'bắn phá' khung thành đối thủ, trong khi nhà được kim vô địch chỉ biết chịu trận mà không có nổi cú sút nào trúng đích.

Mặc dù vậy, bước ngoặt xuất hiện ở phút 106. Tiền đạo Ferran Torres tận dụng cơ hội ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 và lần thứ 2 vô địch thế giới, sau lần đăng quang đầu tiên năm 2010.

Tiền đạo Ferran Torres ăn mừng bàn thắng ở phút 106 giúp Tây Ban Nha hạ Argentina 1-0 để vô địch World Cup 2026. Ảnh: AP.

Tỷ số tối thiểu phản ánh sức mạnh nổi bật nhất của nhà tân vô địch Tây Ban Nha với khả năng phòng ngự gần như tuyệt đối. Họ chỉ để lọt lưới 1 bàn trong toàn bộ giải, lập kỷ lục mới của World Cup, trong khi Argentina chỉ có 1 cú sút trúng đích ở trận cuối.

Chiến thắng còn giúp đội bóng của HLV Luis de la Fuente nối dài chuỗi bất bại lên 38 trận, vượt kỷ lục châu Âu trước đó của tuyển Ý. Nhà cầm quân 65 tuổi đồng thời trở thành HLV lớn tuổi nhất từng giành Cúp vàng thế giới.

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Tây Ban Nha cũng trở thành quốc gia đầu ktiên cùng lúc giữ chức vô địch World Cup nam và nữ, sau khi đội tuyển nữ đăng quang năm 2023. Từ chức vô địch EURO 2024 đến đỉnh cao tại Bắc Mỹ, thế hệ hiện tại đã hoàn tất hành trình chiếm lĩnh 2 danh hiệu lớn nhất.

Bên kia chiến tuyến, siêu sao Lionel Messi khép lại giải đấu với 8 bàn và 4 kiến tạo nhưng không thể giúp Argentina bảo vệ ngôi vương. Đội trưởng 39 tuổi kết thúc kỳ World Cup thứ 6 với 21 bàn cùng kỷ lục 12 kiến tạo trong sự nghiệp tại sân chơi này.

Lionel Messi thất vọng khi không thể cùng đội nhà bảo vệ thành công ngôi vô địch World Cup. Ảnh: AP.

Trận chung kết cũng là lần ra sân thứ 34 của Messi tại World Cup, tiếp tục nới rộng kỷ lục về số trận thi đấu. Tuy nhiên, anh không thể vượt Kylian Mbappe (Pháp) trong danh sách ghi bàn mọi thời đại và một lần nữa lỗi hẹn với danh hiệu Vua phá lưới của giải.

Cú đúp vào lưới Anh ở trận tranh hạng 3 giúp Mbappe kết thúc World Cup 2026 với 10 bàn, nhiều hơn Messi 2 pha lập công. Đội trưởng tuyển Pháp giành Vua phá lưới lần thứ 2 liên tiếp, đồng thời dẫn đầu lịch sử giải đấu với 22 bàn.

Phía sau 2 chân sút hàng đầu, tiền vệ Jude Bellingham và tiền đạo Erling Haaland cùng ghi 7 bàn. Tiền đạo Harry Kane và tiền đạo Ousmane Dembele dừng ở mốc 6, khép lại nhóm ngôi sao tấn công nổi bật nhất kỳ giải.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn