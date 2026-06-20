Giao tiền dưỡng già cho cháu, bị chiếm đoạt 800 triệu

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với Trương Thị Loan (SN 1991, trú TDP Bình Hưng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trước đó, bà Trần T.T (trú tại tổ dân phố Thanh Tiến, phường Trần Phú) do tuổi cao, bị tai biến nên gia đình đã giao cho Loan (cháu bà T.) quản lý 800 triệu đồng từ việc bán đất để lo chi phí sinh hoạt, chăm sóc hằng ngày.

Cơ quan chức năng tống đạt các Quyết định tố tụng đối với Trương Thị Loan.

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Tuy nhiên, Loan đã tự ý tất toán toàn bộ các sổ tiết kiệm này để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Đến tháng 2/2026, sau khi sử dụng hết tiền và mất khả năng thanh toán, Loan cắt đứt liên lạc với gia đình rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lực lượng xác minh, nhanh chóng bắt giữ thành công Trương Thị Loan khi đang lẩn trốn.

Hiện, vụ án hiện đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Bá Mạnh

Nguồn tin: Báo Công Lý