Giang hồ mạng “Long chín ngón” bị bắt, triệt phá đường dây cung cấp ma túy

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 10/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ PC06 và Công an phường Sầm Sơn tiến hành kiểm tra một số cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Sầm Sơn.



Qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện Lê Cao Long, sinh năm 1996, trú tại phường Sầm Sơn có nhiều biểu hiện liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Tiến hành xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định Long có kết quả dương tính với chất ma túy.

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Lê Cao Long tại cơ quan chức năng





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Mở rộng điều tra, truy nguồn ma túy mà Long sử dụng, lực lượng Công an đã đấu tranh làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan, gồm: Lê Tiến Vinh, sinh năm 1974, trú tại TDP Bắc Kỳ, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa và Hoàng Phi Hùng, sinh năm 2001, trú tại ngõ 07 Lê Thị Hoa, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, là các đối tượng có hành vi cung cấp, bán ma túy cho Long.



Qua xác minh, Lê Cao Long là đối tượng đã có tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản. Sau khi chấp hành án trở về địa phương, Long tiếp tục có nhiều mối quan hệ phức tạp với các đối tượng có biểu hiện côn đồ, bất hảo.



Trên không gian mạng, Long thường xuyên xuất hiện với hình ảnh một “idol” giang hồ mạng với biệt danh “Long chín ngón” được một bộ phận giới trẻ theo dõi. Long đã lợi dụng mạng xã hội để đăng tải các nội dung chửi bới, thách thức, phát ngôn gây chú ý, thể hiện lối sống lệch chuẩn nhằm thu hút lượt tương tác, câu like, câu view và tạo ảnh hưởng không tích cực trong cộng đồng mạng.



Các hoạt động trên không chỉ gây tác động xấu đến nhận thức, lối sống của một bộ phận thanh thiếu niên mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.



Tại cơ quan công an, “Long chín ngón” đã có những lời hối hận muộn màng:



“Ban đầu, tôi sử dụng ma tuý vì cho rằng nó sẽ giúp bản thân tỉnh táo để làm việc nhưng sau khi sử dụng, tôi đã bị lệ thuộc, khiến không chỉ bản thân mà cuộc sống, gia đình cũng bị ảnh hưởng. Tôi hy vọng lớp trẻ và thế hệ sau này đừng giống như tôi, không sử dụng ma tuý dù chỉ một lần. Hiện tại, tôi quyết tâm đi cai, mong bản thân mình thay đổi, làm lại cuộc đời.”



Hiện Lê Cao Long đã được đưa đi cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện số 1 Công an tỉnh Thanh Hóa theo quy định. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần tỉnh táo khi tiếp cận các nội dung trên mạng xã hội; không cổ súy, tung hô những đối tượng có hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật; chủ động tránh xa ma túy và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.





Tác giả: Phạm Trang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn