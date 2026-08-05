Giả đồng ý kết hôn với người nước ngoài, chiếm đoạt sính lễ 500 triệu đồng

Theo đó, đối tượng Hoàng Thị Hà Trang, sinh năm 1998, trú tại xóm Chính Bình, xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã có thời gian sinh sống ở Trung Quốc. Chính vì vậy Trang biết được một số nam giới người Trung Quốc muốn kết hôn với phụ nữ là người Việt Nam và thường trả số tiền sính lễ cao.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với đối tượng Hoàng Thị Hà Trang.



Lợi dụng tâm lý đó, Hoàng Thị Hà Trang dù biết rõ người em họ là Hoàng Châm Anh, sinh năm 2007, cùng trú tại xóm Chính Bình, xã Phú Lương đã đăng ký kết hôn với một người quốc tịch Trung Quốc và chưa làm thủ tục ly hôn.

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Tuy nhiên, Trang và Châm Anh đã bàn bạc, thống nhất sử dụng giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giả và các thủ đoạn gian dối khác để anh Lin Huijin, sinh năm 1977, (quốc tịch Trung Quốc) tin rằng Châm Anh chưa đăng ký kết hôn với ai. Tưởng rằng mình sẽ được đăng ký kết hôn với Châm Anh nên anh Lin Huijin đã chuyển tiền sính lễ cho Trang với tổng số tiền 495.970.000 đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Trang và Châm Anh chia nhau để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với đối tượng Hoàng Châm Anh.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hà Trang và Hoàng Châm Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để điều tra xử lý nghiêm theo quy định. Đây cũng là bài học cảnh báo đến những ai còn có ý định thực hiện hành vi, thủ đoạn giả đồng ý kết hôn với người nước ngoài, sau đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: cand.vn