Gia đình có hai con mắc bệnh hiểm nghèo

Chị Siu H’Truin cùng 2 con mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: HPHH

Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, vừa được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào công việc phụ hồ, phun thuốc thuê bấp bênh của chồng chị H’Truin. Để có tiền chữa bệnh cho các con, gia đình đã phải bán bò và vay mượn nhiều nơi, hiện gánh khoản nợ hơn 100 triệu đồng. Theo phác đồ điều trị, thời gian tới cháu H’Diên phải tiếp tục tái khám và có thể phải phẫu thuật nếu bệnh không thuyên giảm.

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Bà Trần Thị Thương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Siu H’Truin hiện rất ngặt nghèo. Hội Chữ thập đỏ xã mong các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị và bạn đọc chung tay hỗ trợ, giúp gia đình có thêm kinh phí chữa bệnh cho các cháu.

Tác giả: Hữu Phúc

Nguồn tin: sggp.org.vn