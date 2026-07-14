Gia đình cô dâu, chú rể lao vào ẩu đả dữ dội trong đám cưới

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Một ngày sau vụ đụng độ bạo lực xảy ra trong một đám cưới ở quận Saharsa, bang Bihar, Ấn Độ, cảnh sát hôm 10/7 đã mở cuộc điều tra về vụ việc, Theo Free Press Journal.

Vụ xô xát xảy ra tại làng Rajanpur thuộc khối Mahishi, nơi các thành viên gia đình cô dâu và chú rể được cho là đã đánh nhau sau một cuộc tranh cãi về thức ăn được phục vụ trong tiệc cưới.

Theo thông tin sơ bộ, lễ cưới của Md. Abdullah alias Chand, con trai của Md. Anwar ở Baluapar, đã được cử hành với con gái của Md. Javid, cư dân của làng Rajanpur.

Lễ cưới diễn ra trong yên bình vào khoảng 3h chiều ngày 9/7, sau đó tiệc chiêu đãi khách mời đã được tổ chức.

Vụ ẩu đả khiến 7 người bị thương. Ảnh cắt từ clip.



Theo cáo buộc, các thành viên trong đoàn rước dâu của chú rể đã phản đối, cho rằng họ được hứa sẽ ăn thịt cừu nhưng thay vào đó lại được phục vụ thịt gà.

Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang từ tranh cãi bằng lời nói thành xô xát. Các nhân chứng cho biết, các thành viên của cả 2 phía đã tham gia vào một cuộc ẩu đả dữ dội, sử dụng các cú đá, đấm và đánh bằng gậy, dùi cui, gây ra sự hoảng loạn tại hiện trường.

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Hơn 7 người bên phía chú rể bị thương trong vụ ẩu đả.

Những người bị thương được xác định là Ashik, Irfan, Hasan, Abbas, Jabbar, Atif và Mahboob. Tất cả đều được đưa đến Bệnh viện cấp huyện Simri Bakhtiyarpur để điều trị y tế.

Ông Md. Irfan, chú của chú rể, cáo buộc rằng các thành viên gia đình cô dâu bất ngờ tấn công đoàn rước dâu sau một cuộc tranh cãi về bữa ăn, dẫn đến việc một số khách mời bị thương.

Cảnh sát cho biết thông tin ban đầu cho thấy một số thành viên phía nhà gái cũng bị thương trong vụ đụng độ.

Các nhà điều tra đang ghi nhận lời khai từ cả 2 bên để xác định trình tự các sự kiện và xác định trách nhiệm.

Sau vụ việc, cảnh sát Saharsa đã tiến hành điều tra. Các quan chức đang xem xét những cáo buộc do cả 2 gia đình đưa ra và dự kiến sẽ có những hành động tiếp theo dựa trên các khiếu nại, lời khai của nhân chứng và các bằng chứng khác.

Mặc dù lễ cưới diễn ra suôn sẻ, nhưng cuộc tranh chấp trong bữa tiệc đã biến một dịp vui vẻ thành một cuộc đối đầu bạo lực, khiến nhiều người bị thương và tạo ra căng thẳng giữa 2 gia đình.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn