Giả danh công an, c.ư.ỡ.n.g đ.o.ạ.t tiền của cô gái tại khách sạn

Ngày 29/7, VKSND khu vực 1 - Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam Hoàng, 30 tuổi, về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Hoàng (góc trái) nghe đại diện VKS đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Anh Quý



Theo điều tra, khoảng 18h30 ngày 12/7, tại phòng một khách sạn trên đường Lê Hồng Phong, phường Thành Sen, Hoàng giả danh công an tiếp cận cô gái 27 tuổi, trú xã Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An), đe dọa và cưỡng đoạt 20 triệu đồng.

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Từ tố cáo của nạn nhân, sau vài ngày Hoàng bị cảnh sát bắt.

Nhà chức trách chưa công bố nội dung, thủ đoạn Hoàng sử dụng để đe dọa nạn nhân.

Hồi tháng 4/2025, Hoàng bị TAND TP Hà Tĩnh (cũ) xử phạt 2 năm tù treo về tội cưỡng đoạt tài sản, đang trong thời gian thử thách 48 tháng.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress