Gần 600 đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 7 đến 8-6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Đoàn đại biểu Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 do ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương dẫn đầu, đã đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự Đại hội có gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân cả nước.

Sáng nay 7-6, đoàn đại biểu Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Đại hội tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như: Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội; nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, thông báo thành lập các Trung tâm thảo luận và hướng dẫn thảo luận. Sau đó, Đại hội thảo luận tại các Trung tâm thảo luận.

... Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình làm việc và Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thảo luận và biểu quyết thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); thông qua Quy chế bầu cử; bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX; tiến hành Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa IX.

Theo chương trình, sáng 8-6, Đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII và các tham luận.

Chiều cùng ngày, Đại hội nghe báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu các ý kiến vào văn kiện Đại hội; báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX. Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa IX ra mắt, nhận nhiệm vụ. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2026 - 2031, Nghị quyết Đại hội và tiến hành bế mạc.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực thi đua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược về phát triển kinh tế-xã hội của Bộ Chính trị. Các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam nỗ lực thi đua triển khai các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ các nghị quyết quan trọng đã đề ra.

Tác giả: Lê Thúy

Nguồn tin: Báo Người Lao động