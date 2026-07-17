FIFA công bố trọng tài bắt chính trận chung kết World Cup 2026: Điềm dữ với Argentina

Người được trao vinh dự cầm còi là trọng tài người Slovenia Slavko Vincic, một trong những "vua áo đen" giàu kinh nghiệm nhất châu Âu hiện nay.

Hỗ trợ Vincic sẽ là hai trợ lý đồng hương Tomaz Klancnik và Andraz Kovacic. Trọng tài thứ tư là Adham Makhadmeh (UAE), trong khi Mohammad Alkalaf (UAE) đảm nhiệm vai trò trợ lý dự bị.

Trọng tài Slavko Vincic sẽ là người bắt chính trong trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina

Đây là lần đầu tiên Vincic được giao nhiệm vụ điều hành một trận chung kết World Cup. Trọng tài 46 tuổi đã mang phù hiệu FIFA từ năm 2010 và sở hữu bề dày kinh nghiệm ở những sân khấu lớn của bóng đá thế giới.

Trong sự nghiệp, ông từng cầm còi nhiều trận đấu quan trọng như chung kết Europa League 2022 giữa Eintracht Frankfurt và Rangers, chung kết Champions League 2024 giữa Dortmund và Real Madrid, đồng thời được UEFA giao điều hành nhiều trận đấu tại EURO 2020, bao gồm cuộc đối đầu giữa Italia và Bỉ ở tứ kết.

Năm 2025, Vincic tiếp tục được FIFA lựa chọn làm trọng tài tại FIFA Club World Cup trên đất Mỹ. Ông cũng gây chú ý khi điều khiển trận derby Thổ Nhĩ Kỳ giữa Galatasaray và Fenerbahce hồi tháng 2/2025.

Tính đến trước trận chung kết năm nay, Vincic đã điều hành tổng cộng 5 trận đấu tại các kỳ World Cup, gồm 2 trận ở Qatar 2022 và 3 trận tại World Cup 2026.

... Trọng tài Vincic được cho là điềm dữ với Messi và Argentina

Việc FIFA chỉ định trọng tài Vincic bắt chính gây khá nhiều bất ngờ. Thậm chí, cộng đồng mạng cho rằng vị "vua áo đen" này còn là điềm dữ với Argentina.

Trong quá khứ, ông Vincic từng điều khiển một trận đấu của Argentina. Kết quả, La Albiceleste (đội quân Xanh da trời - trắng) đã thua sốc Saudi Arabia 1-2 ở trận ra quân vòng bảng World Cup 2022 tại Qatar.

Ở World Cup 2026, vị trọng tài người Slovenia đã điều khiển 3 trận đấu, trong đó có 2 trận với sự tham gia của các đội bóng Nam Mỹ. Họ đều không giành kết quả tốt. Brazil bị Morocco cầm chân với tỷ số 1-1 ở vòng bảng, còn Ecuador thất bại 0-2 trước Mexico ở vòng 1/16.

Vincic là điềm dữ với Argentina nhưng lại là điềm lành với Tây Ban Nha. Ông khá có duyên với đội tuyển Tây Ban Nha. Trong quá khứ, La Roja từng thi đấu 5 trận dưới sự điều khiển của trọng tài Vincic. Kết quả, họ giành chiến thắng 3 trận, hòa 2 trận.

Lần gần nhất trọng tài Vincic điều khiển trận đấu của Tây Ban Nha là trận bán kết Euro 2024 với Pháp. La Roja đã thắng 2-1 trong trận đấu đó. Cuối cùng, họ đã lên ngôi vô địch giải đấu trên đất Đức.

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina hứa hẹn sẽ là màn so tài đỉnh cao giữa hai đội bóng thi đấu ấn tượng nhất giải. Bên cạnh cuộc đấu trên sân cỏ, màn thể hiện của tổ trọng tài do Slavko Vincic dẫn đầu cũng sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt trong trận đấu quyết định ngôi vương World Cup 2026.

Tác giả: Nguyễn Phượng

Nguồn tin: Phụ nữ mới