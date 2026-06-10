EVNNPT khuyết cả 2 ghế Chủ tịch và Tổng Giám đốc: EVN điều người 'thế chân'

Theo quyết định của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Cao Đạt Khoa, Thành viên Hội đồng thành viên EVNNPT, được giao phụ trách Hội đồng thành viên EVNNPT cho đến khi hoàn tất công tác kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/5/2026.

EVNNPT tạm giao quyền điều hành sau khi khuyết Chủ tịch và Tổng Giám đốc.

Cùng thời điểm, ông Hoàng Xuân Khôi, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT, được giao thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng Giám đốc EVNNPT cho đến khi hoàn tất việc kiện toàn chức danh Thành viên Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc.

Như vậy, hiện EVNNPT đang tạm thời khuyết hai vị trí lãnh đạo cao nhất là Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc.

Động thái kiện toàn nhân sự diễn ra trong bối cảnh lĩnh vực truyền tải điện, tư vấn điện và xây lắp điện đang thu hút sự quan tâm khi nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trong ngành liên tiếp bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 15/5, CTCP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán: PC1) công bố thông tin về việc 7 lãnh đạo và nhân sự của doanh nghiệp bị khởi tố. Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về các hành vi "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tham ô tài sản".

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Tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1 - TV1), ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT công ty, cũng đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Tương tự, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2 - TV2) cho biết ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng công ty đã bị khởi tố.

Mới đây nhất, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3 - TV3) công bố nhận được thông báo từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, Chủ tịch HĐQT; ông Lạc Thái Phước, Tổng Giám đốc và ông Phạm Hoàng Vinh, Kế toán trưởng.

Theo thông tin do PECC2 công bố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

Các doanh nghiệp nêu trên đều từng tham gia nhiều dự án nguồn điện và lưới điện quy mô lớn. Trong đó có dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối do EVNNPT làm chủ đầu tư, với tổng chiều dài khoảng 519 km và tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng.

Tác giả: Kỳ Thư

Nguồn tin: vietnamfinance.vn