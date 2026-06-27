Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 250 tỉ đồng

Ngày 26-6, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số tỉnh, TP triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia, bắt giữ 12 đối tượng.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ. Ảnh: Công an Ninh Bình



Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Nguyễn Văn Cương (SN 1998) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, cùng ngụ xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh) là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam sang đưa sang Campuchia, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ.

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; tổ chức tạo lập website, ứng dụng giả mạo của cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với bị hại. Đồng thời, xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa đảo tình cảm, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền.

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Đáng chú ý, các đối tượng này còn giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang, liên hệ với các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng hóa với số lượng lớn, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác và chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Cương tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình



Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật và phương tiện phục vụ hoạt động phạm tội gồm tiền mặt, ô tô, điện thoại di động, máy tính, giấy tờ tùy thân, trang sức cùng nhiều tài liệu liên quan.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 10-2024 đến nay đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng khác đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động