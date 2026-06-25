Đường dây cá độ World Cup hơn 10 tỷ đồng bị triệt phá

Ngày 25/6, Phạm Văn Sinh (38 tuổi), Lê Đình Luân (37 tuổi) và 7 người khác bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt khẩn cấp, điều tra về hành Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, hôm 20/6, cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều điểm ở xã Ea Kar, xã Ea Knốp và phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan.

Theo điều tra, từ đầu giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với 2 người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa, lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá.

Sau đó, cả hai chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Nhằm đối phó công an, Sinh và Luân đến phường Tây Nha Trang thuê căn hộ chung cư hoạt động.

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Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng sim điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

9 người bị bắt trong đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup. Ảnh: Ngọc Oanh

Tác giả: Ngọc Oanh

Nguồn tin: vnexpress.net