Dược Hà Tĩnh: Doanh thu đi ngang, lợi nhuận vẫn 'bứt tốc'

Doanh thu chững lại, lợi nhuận tăng gần 30%

Tiền thân là Quốc doanh Dược phẩm Hà Tĩnh, được thành lập từ năm 1960, sau cổ phần hóa năm 2004, Hadiphar liên tục phát triển và hiện là một trong những doanh nghiệp dược phẩm có vị thế tại khu vực miền Trung.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, doanh thu thuần của Hadiphar đạt 407,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,43% so với mức 409,2 tỷ đồng của năm trước. Lợi nhuận gộp năm 2025 đạt 115,2 tỷ đồng, tăng 6,46% so với năm trước.

Trụ sở và khu sản xuất của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh (Hadiphar) tại thành phố Hà Tĩnh.



Bên cạnh đó, chi phí bán hàng được tiết giảm từ 71 tỷ đồng xuống còn 69 tỷ đồng, góp phần bù đắp áp lực gia tăng của chi phí quản lý doanh nghiệp. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế đạt 24,7 tỷ đồng, tăng 24,49%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 20,1 tỷ đồng, tăng 27,47% so với năm 2024.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) theo đó tăng từ 1.564 đồng lên 2.026 đồng/cổ phiếu, phản ánh hiệu quả sinh lời được cải thiện đáng kể.

Hiện Hội đồng quản trị Hadiphar gồm Chủ tịch HĐQT Lê Hồng Phúc, Tổng Giám đốc Lê Thị Thu Hà cùng các thành viên Nguyễn Huy Tuấn, Võ Đức Nhân và thành viên độc lập Trần Thị Bích Liên.

Dòng “tiền tươi thóc thật” tạo khác biệt

Điểm sáng nổi bật nhất trong bức tranh tài chính của Hadiphar năm 2025 là dòng tiền dồi dào. Doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 34,7 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức lợi nhuận sau thuế hơn 20 tỷ đồng. Điều này cho thấy phần lớn lợi nhuận của doanh nghiệp không nằm trên sổ sách kế toán mà đã được hiện thực hóa thành tiền mặt. Nói cách khác, Hadiphar đang bán được hàng và thu được tiền, thay vì để lợi nhuận bị “giam” trong các khoản phải thu hoặc hàng tồn kho.

... Năm 2025, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh ghi nhận lợi nhuận tăng gần 28% dù doanh thu gần như đi ngang.



Dòng tiền kinh doanh dồi dào giúp lượng tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm đạt hơn 9 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với đầu năm.

Quan trọng hơn, nguồn tiền từ hoạt động cốt lõi đã tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động triển khai các kế hoạch đầu tư mà không phải phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay.

Trong năm, Hadiphar đã chi 19,3 tỷ đồng để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định và tiếp tục duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông với tổng giá trị gần 14,9 tỷ đồng.

Nhà máy dược phẩm công nghệ cao đạt tiêu chuẩn GMP-WHO của Dược Hà Tĩnh.



Một trong những điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong cơ cấu tài sản của Hadiphar vừa qua khi nhiều dự án đầu tư đã hoàn tất và đi vào vận hành. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh từ 34,6 tỷ đồng xuống còn 8,4 tỷ đồng, trong khi tài sản cố định hữu hình tăng hơn 30 tỷ đồng lên mức 119,2 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy các khoản đầu tư nhà máy và nâng cấp dây chuyền sản xuất trong những năm trước đã bắt đầu phát huy hiệu quả, tạo nền tảng cho việc nâng cao công suất và mở rộng quy mô hoạt động trong giai đoạn tới.

Ở phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của Hadiphar hiện đạt mức 151,8 tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò là nền tảng chính trong cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.

Nhờ nguồn tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh, Hadiphar tiếp tục giảm nợ vay dài hạn từ 25,4 tỷ đồng xuống còn 21,1 tỷ đồng. Điều này giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí tài chính, đồng thời duy trì mức độ an toàn cao trước những biến động của thị trường vốn.

Trong năm 2025, tổng số tiền nộp ngân sách đạt hơn 18,5 tỷ đồng, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các khoản phí, lệ phí khác. Riêng thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ kết quả kinh doanh năm 2025 đạt khoảng 4,6 tỷ đồng.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn