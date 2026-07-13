Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Bắc Thạch Hà (xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh) được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1003/QĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án khu công nghiệp VSIP Hà Tĩnh hơn 1.555 tỷ đồng đang dần hình thành sau 1 năm thi công.



Dự án do Công ty CP Phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.555 tỷ đồng. Quy mô sử dụng đất dự án là gần 200ha.

Dự án được khởi công vào tháng 6/2025, dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Ngày 9/7, ghi nhận của phóng viên tại dự án, máy móc và nhiều công nhân đang đồng loạt thi công các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ và hạ tầng kỹ thuật.

Trên tuyến Quốc lộ 15B chạy qua khu vực dự án, nhiều xe tải liên tục ra vào công trường để vận chuyển đất phục vụ san lấp mặt bằng.

Thời điểm này, chủ đầu tư đang ưu tiên triển khai các hạng mục ít phụ thuộc vào điều kiện thời tiết như đường giao thông và hệ thống thoát nước mặt.

Chủ đầu tư đang triển khai các hạng mục đường giao thông nội bộ.



Ông Sử Văn Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn xã Việt Xuyên cho biết, địa phương đang phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

"Khi dự án hoàn thành, địa phương cũng mong muốn doanh nghiệp quan tâm sử dụng lao động tại chỗ, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương", Phó Chủ tịch UBND xã cho hay.

Việc thi công mặt bằng đang được tập trung để sẵn sàng đón các nhà đầu tư thứ cấp.

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Theo ông Trần Đình Nghị, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, dù đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng, khu công nghiệp Bắc Thạch Hà đã bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư.

Đến nay, khu công nghiệp đã dự án đầu tư thứ cấp đầu tiên là Công ty TNHH Gốm sứ Chính xác Việt Nam. Tổng vốn đầu tư đạt trên 35,1 tỷ đồng (tương đương 1,33 triệu USD).

Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 15/4/2026 với mục tiêu sản xuất vật liệu và sản phẩm gốm sứ kỹ thuật cao - lĩnh vực có hàm lượng công nghệ lớn, giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường.

Đây là lựa chọn đầu tư phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp sạch, hiện đại mà VSIP Hà Tĩnh đang theo đuổi, đồng thời góp phần định hình hệ sinh thái sản xuất tiên tiến tại địa phương.

Dù đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng, khu công nghiệp đã bước đầu thu hút đầu tư.



Mới đây, ngày 24/6/2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh, Tập đoàn Nameson cùng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để xem xét, hướng dẫn xử lý các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu đầu tư Dự án sản xuất may mặc và sợi tại khu công nghiệp Bắc Thạch Hà.

Theo phương án nghiên cứu, dự án dự kiến có tổng vốn đầu tư khoảng 100 triệu USD, sử dụng khoảng 24 ha đất công nghiệp và 1 ha đất xây dựng ký túc xá cho người lao động.

Dự kiến sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 5.000 lao động, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương, đồng thời góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp và thúc đẩy phát triển ngành dệt may của tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh, Tập đoàn Nameson trong quá trình nghiên cứu đầu tư dự án sản xuất may mặc và sợi tại khu công nghiệp Bắc Thạch Hà. Ảnh Lệ Hà.



Theo Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, trong bối cảnh Hà Tĩnh đang đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng, VSIP Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ nhanh chóng trở thành "điểm đến vàng" của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh khẳng định, sẽ luôn đồng hành cùng nhà đầu tư và VSIP Hà Tĩnh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, tạo việc làm cho người lao động và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn