Dự án đường hơn 200 tỷ đồng ở Hà Tĩnh tái khởi động sau thời gian dài đình trệ

Dự án đường Xuân Diệu kéo dài có tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng, dài 1,8 km, kết nối từ đường bao khu đô thị Bắc phường Thành Sen đến đường Ngô Quyền, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh.
Dự án được khởi công năm 2023 và dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Đến nay, hai đầu tuyến cơ bản đã hoàn thiện. Tuy nhiên, đoạn dài khoảng 300 m tại nút giao đường Hà Hoàng (phường Trần Phú) vẫn chưa thể thi công do vướng công tác giải phóng mặt bằng.
Là tuyến giao thông trọng điểm của khu vực đô thị, việc dự án chậm tiến độ đã ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại của người dân. Do công trình dừng thi công trong thời gian dài, nhiều vật liệu xây dựng được tập kết ngay trên mặt đường, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
Ông Hoàng Hải Đường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Trần Phú cho biết, với 255 thửa đất trong phạm vi ảnh hưởng dự án, trong đó, 212 thửa đất nông nghiệp, 43 thửa đất ở, chi phí giải phóng mặt bằng là 98 tỷ đồng.
Thời gian qua, để tháo gỡ điểm nghẽn, UBND phường Trần Phú đã phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Phát triển đô thị tỉnh cùng các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường cùng các đoàn công tác, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và lực lượng chức năng đã bám sát cơ sở, đến từng hộ dân thuộc diện thu hồi đất để tuyên truyền, vận động, đối thoại, tạo sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng.
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“Địa phương tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động các hộ dân đồng thuận bàn giao toàn bộ diện tích đất thuộc phạm vi thu hồi để thực hiện các dự án. Đến nay, dự án đường Xuân Diệu kéo dài đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và cơ bản hoàn tất công tác bồi thường đất ở để bàn giao cho đơn vị thi công”, đại diện UBND phường Trần Phú cho hay.
Ghi nhận của phóng viên vào ngày 2/7, đơn vị thi công bắt đầu triển khai máy móc, công nhân tiếp tục các hạng mục còn dang dở của dự án. Phụ trách kỹ thuật, Công ty TNHH Xây dựng Khánh Môn, đơn vị thi công tuyến đường khẳng định, đơn vị sẽ tập trung nhân lực, máy móc thiết bị để thi công đáp ứng tiến độ đã được gia hạn.
Việc tái khởi động dự án không chỉ giúp tránh lãng phí nguồn lực đầu tư công mà còn mở ra kỳ vọng về một diện mạo đô thị khang trang, hiện đại hơn cho Hà Tĩnh. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối giao thông, tạo quỹ đất phát triển, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn