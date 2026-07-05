Dự án đường hơn 200 tỷ đồng ở Hà Tĩnh tái khởi động sau thời gian dài đình trệ

Là tuyến giao thông trọng điểm của khu vực đô thị, việc dự án chậm tiến độ đã ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại của người dân. Do công trình dừng thi công trong thời gian dài, nhiều vật liệu xây dựng được tập kết ngay trên mặt đường, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.