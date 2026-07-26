ĐT Việt Nam đón tin cực vui trước trận gặp ĐT Singapore

ĐT Việt Nam ra sân tập vào sáng 26/7. (Ảnh: VFF)

Sáng 26/7, ĐT Việt Nam trở lại tập luyện tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón ĐT Singapore trên sân Mỹ Đình vào ngày 31/7, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Do vừa trải qua trận đấu mở màn gặp ĐT Timor Leste cùng hành trình di chuyển từ Thái Lan về Hà Nội, HLV Kim Sang Sik đã chia đội thành hai nhóm để đảm bảo thể trạng cho các cầu thủ. Nhóm các cầu thủ đá chính trong chiến thắng 7-0 trước ĐT Timor Leste chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện và đội ngũ y tế. Trong khi đó, nhóm còn lại được tăng cường các nội dung rèn chiến thuật và duy trì cường độ vận động.

... Nguyễn Tài Lộc trở lại tập luyện cùng ĐT Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Tài Lộc đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội. Trước đó, do bị căng cơ bắp chân, Nguyễn Tài Lộc được Ban huấn luyện tạo điều kiện nghỉ ngơi và không đăng ký thi đấu ở trận gặp ĐT Timor Leste nhằm đảm bảo an toàn.

Sau chiến thắng thuyết phục trong ngày ra quân, ĐT Việt Nam đang có tinh thần hưng phấn và tập trung cao độ cho cuộc tiếp đón Singapore. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có quỹ thời gian 4 ngày chuẩn bị nhằm hướng tới mục tiêu giành thêm một kết quả thuận lợi trên sân nhà, qua đó tiếp tục tạo lợi thế trong cuộc đua vào bán kết.

Tác giả: Hoàng Long

Nguồn tin: Báo VOV