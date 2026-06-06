ĐT Đức nhận tin không vui trước World Cup 2026

LĐBĐ Đức (DFB) xác nhận Lennart Karl rách cơ và không kịp hồi phục để tham dự World Cup 2026. Thay thế cho cầu thủ sinh năm 2008 sẽ là Assan Ouedraogo của Leipzig.

Ảnh: Reuters.



Theo quy định của FIFA, các đội tuyển được phép thay cầu thủ gặp chấn thương hoặc bệnh nghiêm trọng cho tới 24 giờ trước trận mở màn World Cup. Đức sẽ bắt đầu chiến dịch của mình bằng cuộc đối đầu với Curacao ngày 14/6.

Karl được xem là một trong những thần đồng nổi bật nhất tại World Cup năm nay sau mùa giải bùng nổ cùng Bayern. Anh từng đi vào lịch sử Bayern với tư cách cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho CLB tại Cúp C1 châu Âu.

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Tiền vệ 18 tuổi đã chơi 3 trận cho tuyển quốc gia, trong đó có màn trình diễn ấn tượng ở chiến thắng 4-0 trước Phần Lan tuần trước. Ngoài cú sốc mang tên Karl, tuyển Đức cũng đang phải theo dõi sát tình trạng sức khỏe của Manuel Neuer, thủ môn vẫn chưa hoàn toàn đạt 100% thể trạng.

Tại World Cup 2026, ĐT Đức sẽ lần lượt gặp Bờ Biển Ngà và Ecuador ở bảng E sau khi trải qua trận ra quân với tân binh Curacao. Sau 2 kỳ World Cup liên tiếp bị loại từ vòng bảng vào các năm 2018 và 2022, ĐT Đức đang rất kỳ vọng có thể tiến sâu ở kỳ World Cup 2026 năm nay.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV