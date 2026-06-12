Đột kích Trung tâm l.ừa đ.ảo quy mô 'khủng' ngay tại Việt Nam, bắt khẩn cấp Trần Thị Thu Hường và 4 người

Qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, phòng Quản lý xuất – nhập cảnh Công an tỉnh và Công an xã Tam Đảo phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến việc một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, village tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài. Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng.