Động thái của nữ diễn viên Việt đang bị chồng cũ tố diễn vai "độc thân" dù đã kết hôn 10 năm

Ngày 24/7, ồn ào đời tư của Thư Đan Nguyễn trở thành đề tài trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ tài khoản tự nhận là chồng cũ của nữ diễn viên, bóc phốt cô diễn vai "độc thân" từ trong phim ra ngoài đời dù đã có gia đình. Dù thông tin vẫn đang từ một phía nhưng đã khiến cái tên Thư Đan Nguyễn được cư dân mạng xôn xao tìm kiếm.

Giữa lúc dư luận vẫn chờ đợi phản hồi chính thức từ nữ diễn viên, netizen nhanh chóng phát hiện một động thái mới trên các nền tảng mạng xã hội của cô.

Theo ghi nhận, fanpage có tích xanh của Thư Đan Nguyễn đã hạn chế bình luận. Hiện tại, dưới các bài đăng đều hiển thị thông báo: "Chỉ những người đã theo dõi Trang này hơn 24 giờ mới có thể bình luận". Trên kênh TikTok, phần bình luận trong nhiều video của Thư Đan cũng ở trạng thái bị hạn chế.

Thư Đan Nguyễn giới hạn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội giữa lúc bị chồng cũ tố

Trước đó, vào ngày 17/7, một tài khoản có tên B.A. cho biết anh và Thư Đan đã có gần 10 năm gắn bó, đăng ký kết hôn và có một con chung. Theo nội dung bài đăng, cả hai đã giải quyết xong thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, B.A. cho rằng trong nhiều năm qua, nữ diễn viên xây dựng hình ảnh "độc thân", không công khai chồng con và có những hành động khiến anh cảm thấy bị tổn thương.

Lược trích chia sẻ của B.A. trên Facebook: " Diễn trên phim chưa đủ sao mà còn mang kịch bản ra ngoài đời để hân hoan diễn vai 'độc thân'? 10 năm trời tôi chấp nhận lùi về sau, nhẫn nhịn để cô giấu chồng, giấu con như giấu ***, cốt chỉ để cô giữ hình tượng trong cái showbiz này.

Thế nhưng giấy ly hôn vừa ký xong, cô đã vội vã lên mạng ăn mừng, tẩy trắng bản thân bằng hai chữ 'độc thân'. Cô dùng cái mác 'độc thân' vội vã ấy để làm gì? (…) Tôi định cắn răng im lặng ký giấy cho xong, không bung bét mọi chuyện để giữ chút thể diện cho cô tiếp tục làm nghề. Nhưng cô diễn sâu quá, sống sai mà lại cứ thích phô trương.

Bằng chứng về sự lừa dối, những câu chuyện phía sau tôi giữ đủ cả đây. Khán giả mà biết được 'kịch bản' đời thực này chắc họ sẽ thất vọng lắm. Tôi chưa tung hê mọi thứ lên chỉ vì tôi còn nương tay, thương con nhỏ, không muốn đạp đổ sự nghiệp của người đẻ ra nó thôi…".

... Bài đăng của tài khoản B.A. tự nhận là chồng cũ của diễn viên Thư Đan Nguyễn

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chỉ trích và tranh cãi, cũng có không ít cư dân mạng cho rằng Thư Đan Nguyễn không hoàn toàn giấu kín chuyện đã lập gia đình. Theo tìm hiểu, từ nhiều năm trước, TikToker sinh năm 1999 từng nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hôn nhân trên mạng xã hội. Năm 2017, cô đăng tải hình ảnh được chồng tặng quà nhân dịp sinh nhật.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, vụ việc hiện vẫn đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng Thư Đan Nguyễn cần sớm có phản hồi rõ ràng để tránh những đồn đoán tiếp tục lan rộng. Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng cần nhìn nhận sự việc một cách khách quan bởi đây mới chỉ là thông tin từ một phía, còn quá sớm để đưa ra kết luận về toàn bộ câu chuyện.

Hình ảnh Thư Đan Nguyễn và ông xã nhiều năm trước

Thư Đan Nguyễn sinh năm 1999, được biết đến là TikToker, người mẫu ảnh và nhà sáng tạo nội dung trước khi lấn sân sang diễn xuất. Cô nàng nổi tiếng với nhan sắc, và các nội dung về makeup, thời trang trên mạng xã hội.

Thời gian gần đây, cô nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong bộ phim điện ảnh Báu Vật Trời Cho . Sau đó, cô còn tiếp tục được tin tưởng giao vai diễn trong Cục Vàng Của Ngoại. Sở hữu gương mặt ngọt ngào cùng phong cách trong trẻo như nàng thơ, Thư Đan Nguyễn từng được nhiều khán giả nhận xét gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt.

Thư Đan Nguyễn liên tục trúng phim điện ảnh trong thời gian gần đây

Ảnh: FBNV

Tác giả: Liên Hoa

Nguồn tin: Phụ nữ mới