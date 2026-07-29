Động đất tại Nhật Bản: Một lao động Việt Nam thiệt mạng tại Kumamoto

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, cho biết, tính đến sáng 29/7, trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto ngày 28/7 đã khiến một lao động Việt Nam thiệt mạng và ít nhất một người bị thương.

Vụ nổ sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Nạn nhân tử vong là anh T.V.S, sang Nhật Bản theo diện thực tập sinh từ tháng 1/2026, thuộc nghiệp đoàn Kumamoto Hito Zukuri, tỉnh Kumamoto. Khi động đất xảy ra, một cần cẩu trục trong nhà máy đã đổ vào người nạn nhân. Mặc dù cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, song do cần cẩu có trọng lượng lớn, nạn nhân không qua khỏi. Bảy thực tập sinh Việt Nam khác làm việc tại nhà máy đã kịp thời chạy ra ngoài an toàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Quản lý lao động đã liên hệ với đại diện Công ty Kyushu Joko Kako và Đồn cảnh sát Mifune. Ban Quản lý lao động đã thay mặt Bộ Nội vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời tiếp tục làm việc với doanh nghiệp, nghiệp đoàn và các cơ quan chức năng Nhật Bản để hỗ trợ gia đình nạn nhân giải quyết các thủ tục liên quan.

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Một trường hợp khác bị thương là vợ của một lao động Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Uki, tỉnh Kumamoto. Nạn nhân bị thương do tường nhà đổ sập và hiện được cấp cứu tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng, trong khi ngôi nhà bị hư hại nặng.

Tại khu vực Mashiki, 3 thực tập sinh Việt Nam ngành xây dựng do Công ty Norimatsu Kogyo tiếp nhận cho biết ký túc xá bị nghiêng, tường bị nứt và bãi đỗ xe bị hư hại. Ban Quản lý lao động đang phối hợp với nghiệp đoàn và doanh nghiệp tiếp nhận để nắm bắt nhu cầu hỗ trợ, bảo đảm an toàn cho các lao động.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Ban Quản lý lao động đang khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân, liên hệ với các nghiệp đoàn và cơ sở tiếp nhận lao động Việt Nam tại khu vực chịu ảnh hưởng để rà soát tình hình. Trong số này có Công ty đóng tàu JMU, Công ty đóng tàu Oshima, Công ty Furi Report cùng các nghiệp đoàn Tozai Shoko, Purasessu và Nichietsu. Các đơn vị trên đang quản lý, tiếp nhận tổng cộng hơn 1.300 thực tập sinh và lao động Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Ban Quản lý lao động đang tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình; duy trì liên hệ với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và nghiệp đoàn sở tại nhằm kịp thời triển khai các biện pháp bảo hộ, hỗ trợ công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất.

Tác giả: Nguyễn Tuyến

Nguồn tin: bnews.vn