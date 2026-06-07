Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Vũ Quang Huy bị bắt giữ

Ngày 7/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Hưng Đạo vừa bắt giữ đối tượng Vũ Quang Huy, (SN 2004, nơi thường trú tại thôn Lạt Dương, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội). Đây là đối tượng bị truy nã về tội “Giết người”.

Trước đó, ngày 3/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định truy nã số A5184/QĐTN-CSHS đối với Vũ Quang Huy về tội “Giết người”, quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Xác định Vũ Quang Huy là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, Công an xã Hưng Đạo đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, nắm tình hình và xây dựng kế hoạch bắt giữ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân.

... Công an xã Hưng Đạo bắt giữ đối tượng truy nã Vũ Quang Huy. (Ảnh: Công an Hà Nội)



Qua công tác xác minh, khoảng 8h ngày 4/6, Công an xã Hưng Đạo phát hiện đối tượng Vũ Quang Huy đang di chuyển tại khu vực chợ Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Hưng Đạo đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế, bắt giữ đối tượng và đưa về trụ sở để hoàn thiện hồ sơ ban đầu.

Đến chiều cùng ngày, Công an xã Hưng Đạo đã bàn giao đối tượng Vũ Quang Huy cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn