Đòi tiền bất thành, nhóm đối tượng đánh "con nợ" tử vong

Theo VietNamnet, ngày 25/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi Giết người.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Bùi Trường Thành (SN 1997, ngụ xã Bình Hòa), Đinh Văn Minh Tiến (SN 1993), Huỳnh Tấn Đạt (SN 2008, cùng ngụ xã Tri Tôn) và Nguyễn Trần Minh Tuấn (SN 1993, ngụ xã Vĩnh Gia).

Nạn nhân trong vụ án là anh C.N.K. (SN 1995, ngụ xã Vĩnh Hanh).

4 đối tượng bị tạm giữ. Ảnh: Công an

Trước đó, tối 22/7, người dân nghe nhiều tiếng la hét thất thanh phát ra từ phía trước khu nhà trọ ở ấp Tô Thuận (xã Tri Tôn). Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện anh K. bị một nhóm người dùng tay chân và gậy gỗ đánh đập. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Sau một ngày điều trị, anh K. đã tử vong.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Tri Tôn khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để điều tra.

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Trong quá trình cơ quan công an vào cuộc, 4 nghi phạm trên đã đến Công an xã Tri Tôn đầu thú.

Thông tin thêm trên tờ Lao động, theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 18h30 ngày 22/7, Bùi Trường Thành, Đinh Văn Minh Tiến, Huỳnh Tấn Đạt và Nguyễn Trần Minh Tuấn cùng một số người bạn uống bia tại quán nhậu thuộc ấp 4, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Đến khoảng 20h50 cùng ngày, Thành nhờ Tuấn chở bằng xe mô tô đến một nhà trọ thuộc ấp Tô Thuận, xã Tri Tôn để giải quyết công việc, Tiến và Đạt đi theo sau. Khi đến nơi, Thành, Tiến và Đạt gọi anh C.N.K. ra khu vực đường trước nhà trọ để nói chuyện.

Tại đây, Thành yêu cầu anh K. trả số tiền 180 triệu đồng. Khi anh K. nói không có tiền trả, Thành dùng tay, chân đánh nhiều cái vào người anh K. Tiếp đó, Tiến và Đạt cùng lao vào dùng tay, chân đánh nạn nhân, rồi cả ba nhặt cây gỗ tiếp tục đánh đập anh K. Riêng Tuấn không trực tiếp tham gia đánh nhưng chửi bới, đe dọa nạn nhân, cũng không can ngăn.

Khoảng 15 phút sau, thấy anh K. sức khỏe yếu dần, cả nhóm mới dừng lại. Tuấn và Đạt đưa anh K. đến Trung tâm Y tế Tri Tôn cấp cứu. Do thương tích nặng, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa An Giang tiếp tục điều trị. Đến khoảng 8h15 ngày 23/7, anh K. tử vong.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hải Vân (t//h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn