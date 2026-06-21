'Đội bóng tí hon' Curacao giành điểm số lịch sử tại World Cup 2026

Bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, đại diện vùng Caribe vẫn nhập cuộc đầy tự tin và tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước sức ép từ Ecuador.

Tuyển Curacao (áo xanh) thi đấu kiên cường trước Ecuador

Ngay từ phút thứ 3, Ecuador đã có cơ hội mở tỉ số khi Enner Valencia thoát xuống dứt điểm nguy hiểm, nhưng thủ thành Eloy Room đã xuất sắc cứu thua.

Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Ecuador là đội kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm.

John Yeboah, Gonzalo Plata hay Enner Valencia đều có cơ hội đưa bóng vào lưới, nhưng sự xuất sắc của thủ thành Eloy Room cùng hàng phòng ngự kỉ luật của Curacao đã khiến mọi nỗ lực của đại diện Nam Mỹ trở nên vô vọng.

Bước sang hiệp 2, Ecuador càng gia tăng sức ép. Phút 59, Gonzalo Plata đánh đầu cận thành nhưng vẫn không thể đánh bại thủ môn Curacao.

... Đại diện vùng Caribe giành điểm số lịch sử tại World Cup 2026

Chỉ ít phút sau, đội bóng Caribe cũng có lời đáp trả với cú sút nguy hiểm của Livano Comenencia, buộc thủ môn Hernan Galindez phải trổ tài cứu thua.

Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng khi Ecuador liên tục thay đổi nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định.

Tuy nhiên, Curacao vẫn đứng vững nhờ tinh thần thi đấu quả cảm và phong độ chói sáng của Eloy Room, người được xem là nhân tố quan trọng nhất giúp đội nhà giữ sạch lưới.

Trận hòa 0-0 không chỉ mang về điểm số lịch sử mà còn thắp sáng hi vọng đi tiếp cho Curacao.

Với 1 điểm có được sau hai lượt trận, đội bóng bị xem là “tí hon” của bảng E vẫn còn cơ hội tạo nên bất ngờ nếu giành kết quả thuận lợi trước Bờ Biển Ngà ở lượt trận cuối diễn ra ngày 26.6. Đây chắc chắn là cột mốc đáng nhớ trong lịch sử bóng đá Curacao.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: Báo Văn Hóa