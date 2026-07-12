Đội Bồ Đào Nha giành quán quân lễ hội pháo hoa DIFF 2026

Tối 11/7, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức đêm chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2026) với chủ đề “Những chân trời kết nối”.

Theo kết quả công bố, đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) giành ngôi Quán quân cùng phần thưởng trị giá 20.000 USD. Đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd (Trung Quốc) giành giải Nhì với phần thưởng 10.000 USD.

Phần trình diễn của đội Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha). Ảnh: DIFF 2026



Đội Macedos Pirotecnia tiếp tục phát triển ý tưởng từ vòng loại với màn trình diễn lấy cảm hứng từ hình ảnh Đà Nẵng, kết hợp các yếu tố thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo. Phần thi được dàn dựng theo nhiều trường đoạn, đồng bộ giữa âm nhạc và pháo hoa, sử dụng đa dạng hiệu ứng như thác ánh sáng, sao chổi, pháo hình cầu, pháo nến và pháo phun.

Trong khi đó, đội Jiangxi Yangfeng Art Display Co., Ltd mang đến màn trình diễn trên nền 10 ca khúc, trong đó có 3 ca khúc của Việt Nam. Phần thi sử dụng kỹ thuật bắn nhiều tầng, kết hợp các hiệu ứng tạo hình, tái hiện hình ảnh biểu tượng của Đà Nẵng nhằm thể hiện chủ đề "Những chân trời kết nối".

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Ban tổ chức cho biết các đội được chấm điểm dựa trên các tiêu chí gồm ý tưởng và mức độ phù hợp với chủ đề, sự đa dạng của hiệu ứng và màu sắc, khả năng đồng bộ giữa âm nhạc với màn trình diễn, phần kết cùng ấn tượng chung và đánh giá của ban giám khảo.

Ngoài 2 giải chính, ban tổ chức trao giải Sáng tạo cho đội Italy; giải Triển vọng cho đội Nhật Bản và giải Khán giả yêu thích nhất cho đội Đà Nẵng (Việt Nam). Mỗi giải thưởng có trị giá 5.000 USD.

Phát biểu tại đêm chung kết, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức DIFF 2026 cho biết, qua các mùa tổ chức, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng ngày càng thu hút đông đảo du khách, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố và thúc đẩy phát triển du lịch.

DIFF 2026 được tổ chức với các chủ đề xuyên suốt gồm thiên nhiên, di sản, văn hóa, sáng tạo và tầm nhìn. Thông qua các màn trình diễn pháo hoa, lễ hội hướng tới thúc đẩy giao lưu văn hóa, đồng thời truyền tải các thông điệp về hòa bình, sáng tạo, hợp tác và phát triển.

Trong 5 đêm thi vòng loại (diễn ra vào các ngày 30/5; 6/6; 13/6; 20/6; 27/6), Đà Nẵng ghi nhận hơn 557.000 lượt khách lưu trú, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Mỗi đêm pháo hoa thu hút hơn 100.000 lượt khách lưu trú. Riêng đêm thi ngày 27/6 đạt khoảng 117.400 lượt và là mức cao nhất kể từ đầu mùa lễ hội.

Tác giả: Hà Anh

Nguồn tin: mekongasean.vn