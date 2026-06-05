Độc lạ tiệm vàng nằm "hớ hênh" giữa chợ, đi vắng phủ vải lên là xong: Chủ tiệm nói lý do không sợ trộm

Hình ảnh một tiệm vàng độc lạ lan truyền trên mạng xã hội mới đây đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Khác với những tiệm vàng lớn, sáng trưng với các tủ kính trưng bày được sắp đặt cẩn thận, tiệm vàng này chỉ có một tủ vàng được đặt trong sạp hàng nhỏ ở giữa chợ trung tâm của đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

Tại sạp hàng không có tường bao quanh, không có bảo vệ, bên cạnh là các gian hàng bán thực phẩm. Nếu nhìn qua, nhiều người sẽ nghĩ sạp hàng bán trang sức mỹ nghệ. Nhưng thực tế, tiệm này bán vàng thật.

Được biết, chủ của tiệm vàng này là bà Nguyễn Thị Tính (59 tuổi). Thông tin trên Tri thức - Znews cho hay, bà Tính đã gắn bó với nghề kinh doanh vàng trên đảo Lý Sơn được hơn 14 năm.

Tiệm vàng của bà Tính thời điểm còn nằm ở chợ tạm Lý Sơn. (Ảnh: VTC News)

Những ngày đầu mở tiệm, điều kiện buôn bán còn khó khăn, tiệm vàng của bà Tính chỉ là một khoảng không gian sơ sài nằm trong khu chợ tạm, bên trên là mái hiên làm bằng lớp lá dừa được chống đỡ bằng 2 thanh gỗ đơn giản. Bên ngoài phủ tấm bạt màu xanh để che nắng, che mưa.

Thời điểm đó, nhiều khách vãng lai cũng đã chụp ảnh tiệm vàng của bà Tính, đăng lên trang cá nhân và gây “sốt” mạng xã hội. Sau này, chợ trung tâm được nâng cấp khang trang hơn, bà Tính đã chuyển tiệm vàng về vị trí mới. Tiệm đã được bổ sung thêm hàng rào bằng lưới sắt song cách buôn bán giản dị của chủ tiệm thì không thay đổi.

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Mỗi ngày, bà Tính mang vàng ra chợ bán lúc 6 giờ, đến tối lại thu dọn, mang toàn bộ vàng về nhà cất giữ. Tuy nhiên trong thời gian buôn bán tại chợ, nếu có việc riêng phải rời quầy, người phụ nữ chỉ lấy vải phủ lên che chắn tủ kính, kéo hàng rào rồi nhờ các tiểu thương xung quanh trông giúp.

Nói về lý do không sợ mất trộm vàng, bà Tính cho hay chợ có hệ thống camera giám sát, môi trường sống cũng rất an toàn, bình yên. Người dân Lý Sơn sống chân chất, thật thà nên hơn chục năm buôn bán tại chợ, bà luôn cảm thấy yên tâm, không quá lo lắng chuyện trộm cắp.

14 năm buôn bán vàng ở chợ, bà Tính không hề lo lắng vấn đề mất trộm. (Ảnh: Thanh Niên)

Trên báo Dân trí , bà Nguyễn Thị Phương, người dân sống ở đặc khu Lý Sơn cho hay trên đảo gần như không xảy ra cướp giật. Người dân để xe máy ngoài đường từ ngày này qua ngày khác vẫn không bị mất. Bà Phương bộc bạch, người dân Lý Sơn thật thà, chất phác. Hơn nữa, ở đảo có lấy trộm xe cũng chẳng biết mang đi đâu.

Cũng trên Dân trí, một lãnh đạo UBND đặc khu Lý Sơn thông tin, người dân đất đảo sống rất chan hòa, trong cuộc sống thường ngày, mọi người luôn hỗ trợ nhau. Do đó, tình hình an ninh, trật tự trên đảo được đảm bảo, ít khi xảy ra trộm cắp, cướp giật, góp phần xây dựng hình ảnh Lý Sơn trong mắt du khách là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: Phụ nữ mới