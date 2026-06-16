Doanh thu dưới một tỷ đồng, hộ kinh doanh đã nộp thuế sẽ được hoàn lại cách nào?

Tôi kinh doanh cửa hàng đồ lưu niệm nhiều năm nay và luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Doanh thu bình quân khoảng 800-900 triệu đồng mỗi năm.

Với ngưỡng chịu thuế mới, tôi có được hoàn số tiền thuế đã nộp hay không? Thủ tục thế nào. Xin cảm ơn.

Độc giả Dương Huyền

Luật sư tư vấn:

Nghị định 141/2026 (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026) quy định về thuế giá trị gia tăng như sau: "Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng".

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Với thuế thu nhập cá nhân, luật quy định, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân (khoản 1 Điều 4 Nghị định 68/2026 sửa đổi bởi Nghị định 141/2026).

Theo các quy định trên, từ ngày 1/1/2026, ngưỡng chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân được nâng lên từ trên 1 tỷ đồng đối với hộ kinh doanh, cá nhân.

Khi đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh nhưng có doanh thu thực tế phát sinh của năm từ 1 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện xử lý bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa (khoản 2 Điều 12 Nghị định 68/2026 sửa đổi bởi Nghị định 141/2026).

Như vậy, số tiền thuế quý 1/2026 bạn đã nộp sẽ được xử lý bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách.

Luật sư Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Nguồn tin: Báo VnExpress