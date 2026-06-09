Doanh nghiệp nào thực hiện dự án khu công nghiệp mới 2.080 tỷ đồng tại Hà Tĩnh?

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh.

Theo đó, dự án được triển khai trên khu đất có diện tích 188,61 ha, tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng vốn đầu tư khoảng 2.080 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu 434 tỷ đồng; vốn huy động từ vốn vay ngân hàng 1.646 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án không quá 24 tháng kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng vị trí, diện tích, mục tiêu, nội dung, tiến độ, các cam kết tại hồ sơ đề xuất dự án và các quy định tại quyết định này.

Đồng thời tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, quy hoạch, môi trường, lao động, doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án; chịu mọi rủi ro, chi phí và chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định của Luật Đầu tư năm 2025 trong trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh sử dụng vốn chủ sở hữu góp vốn để thực hiện dự án theo đúng cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan; đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với tổ chức khi kinh doanh bất động sản theo quy định.

Thu hút các dự án đầu tư thứ cấp phù hợp với định hướng các ngành theo quy hoạch phân khu đã được phê duyệt và đảm bảo điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo quy định.

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Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh là một trong số các khu công nghiệp được triển khai tại Hà Tĩnh. Mới đây, UBND tỉnh Hà tĩnh chấp thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Hưng Long Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh (tên gọi theo quy hoạch trước đây là Khu công nghiệp phía Tây thành phố Hà Tĩnh).

Dự án có quy mô diện tích 198,66 ha, được triển khai tại xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp tập trung tổng hợp, đa ngành, cung cấp quỹ đất, mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào xây dựng các cơ sở công nghiệp, đặc biệt là công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 3.018 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án không quá 24 tháng, kể từ ngày được nhà nước bàn giao đất.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.

Việc chấp thuận đầu tư các dự án khu công nghiệp nói trên được đánh giá là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của Hà Tĩnh.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, các dự án sẽ góp phần mở rộng quỹ đất công nghiệp, nâng cao năng lực thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người lao động và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Với quy mô đầu tư lớn, các dự án khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ góp phần tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới.

Tác giả: Lê Lê

Nguồn tin: thanhnienviet.vn