Doanh nghiệp Hà Tĩnh kì vọng bứt phá trong nhiệm kì mới

Sáng 30.6, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kì 2026 - 2031. Tham dự Đại hội có lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), các sở, ban, ngành cùng đông đảo doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới khi khu vực kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Đối với Hà Tĩnh, đây cũng là thời điểm địa phương đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và phát huy mạnh mẽ vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát triển.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kì 2020 - 2025 diễn ra trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn như đại dịch Covid-19, biến động địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, thiên tai và diễn biến phức tạp của thị trường. Song, khu vực doanh nghiệp Hà Tĩnh vẫn duy trì đà tăng trưởng, từng bước khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có hơn 13.000 doanh nghiệp, bình quân 98 doanh nghiệp trên một vạn dân, tăng đáng kể so với đầu nhiệm kì. Trong đó, gần 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động thực chất, phản ánh chất lượng và sức chống chịu của khu vực doanh nghiệp ngày càng được nâng lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp trong sự phát triển kinh tế của địa phương

Cơ cấu doanh nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại với sự phát triển của các lĩnh vực chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, logistics, công nghệ thông tin, năng lượng sạch và dệt may xuất khẩu. Khu vực doanh nghiệp hiện tạo việc làm cho hơn 162.000 lao động và đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 6,4% mỗi năm của Hà Tĩnh trong giai đoạn 2020 - 2025.

Không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp còn tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Trong nhiệm kì qua, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh đã huy động hơn 36 tỉ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, xây dựng nông thôn mới, khuyến học, hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và duy trì chương trình "Chuyến xe 0 đồng" đưa công nhân, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

... Nỗ lực vượt qua khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp Hà Tĩnh ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong sự phát triển kinh tế của tỉnh nhà

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng chỉ rõ nhiều khó khăn, thách thức khi hơn 85% doanh nghiệp trên địa bàn vẫn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ. Năng lực cạnh tranh, khả năng tiếp cận công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và sức chống chịu trước biến động thị trường còn hạn chế.

Trên cơ sở đánh giá kết quả nhiệm kì qua, Đại hội thống nhất mục tiêu nhiệm kì 2026 - 2031 tiếp tục xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh trở thành tổ chức đại diện vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tăng cường đối thoại với chính quyền; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường và xây dựng mạng lưới hội doanh nghiệp tại các xã, phường phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh nhiệm kì 2026 - 2031

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh khóa III, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm các doanh nhân, nhà quản lý tiêu biểu của tỉnh. Ông Nguyễn Anh Thắng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh nhiệm kì mới.

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh nhiệm kì 2026 - 2031

Việc kiện toàn tổ chức và bầu Ban Chấp hành nhiệm kì 2026 - 2031 mở ra giai đoạn phát triển mới của Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, hướng tới vai trò đồng hành, kiến tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Trong bối cảnh tỉnh đang mở rộng không gian phát triển với các khu kinh tế, cảng biển, hạ tầng logistics cùng nhiều dự án công nghiệp quy mô lớn, Hiệp hội được kì vọng phát huy hiệu quả vai trò đại diện tiếng nói doanh nghiệp, tăng cường kết nối với chính quyền để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Lãnh đạo tỉnh và đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành nhiệm kì mới

Đây cũng sẽ là nền tảng để xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp liên kết, năng động, đủ sức nắm bắt cơ hội từ quá trình hội nhập, góp phần thu hút các dòng vốn đầu tư mới và hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Văn Hoá